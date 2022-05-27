Угловая шлифмашина Makita GA 5040
Арт. X10193519
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Makita GA5040C применяется для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Дополнительная двухпозиционная рукоятка способствует надежному удержанию инструмента. Предусмотрена предохранительная муфта, которая защищает оператора и инструмент при заклинивании диска.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Кожух - для защиты от пыли и искр
- Плавный пуск - для работы без рывков
- Предохранительная муфта - для защиты инструмента и оператора при заклинивании диска
- Дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Makita GA5040C