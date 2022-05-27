Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угловая шлифмашина Makita GA 5040
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita GA 5040
    Арт. X10193519
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Makita GA 5040
    Угловая шлифмашина Makita GA 5040
    Угловая шлифмашина Makita GA 5040
      Угловая шлифмашина Makita GA 5040
      Угловая шлифмашина Makita GA 5040
      Угловая шлифмашина Makita GA 5040

      Угловая шлифмашина Makita GA 5040

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X10193519
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Makita GA5040C применяется для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Дополнительная двухпозиционная рукоятка способствует надежному удержанию инструмента. Предусмотрена предохранительная муфта, которая защищает оператора и инструмент при заклинивании диска.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Кожух - для защиты от пыли и искр
        • Плавный пуск - для работы без рывков
        • Предохранительная муфта - для защиты инструмента и оператора при заклинивании диска
        • Дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Makita GA5040C