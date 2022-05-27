Угловая шлифмашина Makita GA 5040

Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Кожух - для защиты от пыли и искр

Плавный пуск - для работы без рывков

Предохранительная муфта - для защиты инструмента и оператора при заклинивании диска

Дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Makita GA5040C

Угловая шлифмашина Makita GA5040C применяется для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Дополнительная двухпозиционная рукоятка способствует надежному удержанию инструмента. Предусмотрена предохранительная муфта, которая защищает оператора и инструмент при заклинивании диска.