Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифмашина угловая Metabo WEF 9-125 900Вт 613060000
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Metabo WEF 9-125 900Вт 613060000
    Арт. Х12725431
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Metabo WEF 9-125 900Вт 613060000
    Шлифмашина угловая Metabo WEF 9-125 900Вт 613060000
      Шлифмашина угловая Metabo WEF 9-125 900Вт 613060000
      Шлифмашина угловая Metabo WEF 9-125 900Вт 613060000

      Шлифмашина угловая Metabo WEF 9-125 900Вт 613060000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725431
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo WEF 9-125 613060000 предназначена для строительно-ремонтных и демонтажных работ. Она прекрасно удаляет сварочный шлак, ржавчину или лак в узких местах, например, рамочных конструкциях. Машина обладает надежным долговечным двигателем Metabo Marathon мощностью 910 Вт и имеет плоскую редукторную головку, которая позволяет работать на острых углах до 43°. Модель активирует электронное предохранительное выключение двигателя при блокировке диска.

        Преимущества

        • Защита от искр. Металлический кожух защищает от искр и частиц обрабатываемого материала во время работы, а также от осколков в случае возможного разрушения диска
        • Дополнительная надежность. Вспомогательная рукоятка позволяет увереннее и надежнее удерживать машину обеими руками, плюс делает длительную работу неутомительной
        • Долговечность. Прочный корпус редуктора продлевает срок службы угловой шлифмашины Metabo WEF 9-125 613060000
        • Надежный долговечный двигатель Metabo Marathon мощностью 910 Вт
        • Размеры редуктора: 66х110 мм (ВхГ)
        • Электронное предохранительное выключение двигателя при блокировке диска
        • Блокировка шпинделя для быстрой смены дисков
        • Инструмент подходит для работы в узких местах
        • Полноволновая электроника Constamatic
        • Быстрозажимная гайка позволяет сменить диск без использования ключа
        • Установка защитного кожуха без инструмента
        • Фиксация с защитой от проворачивания
        • Защита от перегрузок
        • Управляемый электроникой плавный пуск
        • Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
        • Отключаемые угольные щетки