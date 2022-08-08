Шлифмашина угловая Metabo WEF 9-125 900Вт 613060000

Преимущества

Защита от искр. Металлический кожух защищает от искр и частиц обрабатываемого материала во время работы, а также от осколков в случае возможного разрушения диска

Дополнительная надежность. Вспомогательная рукоятка позволяет увереннее и надежнее удерживать машину обеими руками, плюс делает длительную работу неутомительной

Долговечность. Прочный корпус редуктора продлевает срок службы угловой шлифмашины Metabo WEF 9-125 613060000

Надежный долговечный двигатель Metabo Marathon мощностью 910 Вт

Размеры редуктора: 66х110 мм (ВхГ)

Электронное предохранительное выключение двигателя при блокировке диска

Блокировка шпинделя для быстрой смены дисков

Инструмент подходит для работы в узких местах

Полноволновая электроника Constamatic

Быстрозажимная гайка позволяет сменить диск без использования ключа

Установка защитного кожуха без инструмента

Фиксация с защитой от проворачивания

Защита от перегрузок

Управляемый электроникой плавный пуск

Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания

Отключаемые угольные щетки

Угловая шлифмашина Metabo WEF 9-125 613060000 предназначена для строительно-ремонтных и демонтажных работ. Она прекрасно удаляет сварочный шлак, ржавчину или лак в узких местах, например, рамочных конструкциях. Машина обладает надежным долговечным двигателем Metabo Marathon мощностью 910 Вт и имеет плоскую редукторную головку, которая позволяет работать на острых углах до 43°. Модель активирует электронное предохранительное выключение двигателя при блокировке диска.