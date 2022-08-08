Шлифмашина угловая Metabo WEF 9-125 900Вт 613060000
Арт. Х12725431
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Metabo WEF 9-125 613060000 предназначена для строительно-ремонтных и демонтажных работ. Она прекрасно удаляет сварочный шлак, ржавчину или лак в узких местах, например, рамочных конструкциях. Машина обладает надежным долговечным двигателем Metabo Marathon мощностью 910 Вт и имеет плоскую редукторную головку, которая позволяет работать на острых углах до 43°. Модель активирует электронное предохранительное выключение двигателя при блокировке диска.
Преимущества
- Защита от искр. Металлический кожух защищает от искр и частиц обрабатываемого материала во время работы, а также от осколков в случае возможного разрушения диска
- Дополнительная надежность. Вспомогательная рукоятка позволяет увереннее и надежнее удерживать машину обеими руками, плюс делает длительную работу неутомительной
- Долговечность. Прочный корпус редуктора продлевает срок службы угловой шлифмашины Metabo WEF 9-125 613060000
- Надежный долговечный двигатель Metabo Marathon мощностью 910 Вт
- Размеры редуктора: 66х110 мм (ВхГ)
- Электронное предохранительное выключение двигателя при блокировке диска
- Блокировка шпинделя для быстрой смены дисков
- Инструмент подходит для работы в узких местах
- Полноволновая электроника Constamatic
- Быстрозажимная гайка позволяет сменить диск без использования ключа
- Установка защитного кожуха без инструмента
- Фиксация с защитой от проворачивания
- Защита от перегрузок
- Управляемый электроникой плавный пуск
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Отключаемые угольные щетки