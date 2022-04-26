Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-150 600472000
Арт. Х12725365
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|9600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-150 600472000 оснащена двигателем мощностью 1550 Вт. Система Metabo Quick обеспечивает быструю замену оснастки, без использования инструмента. Корпус редуктора поворачивается на 90 градусов - для управления левой рукой или для резки. Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic гарантирует максимальную безопасность. Отключающиеся угольные щетки продлевают срок службы инструмента.
Преимущества
- Новый двигатель Metabo Marathon, на который подана патентная заявка
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- Защита от повторного пуска
- Управляемый электроникой плавный пуск
- Система Metabo Quick - для замены дисков без использования инструмента
- Электронная защита от перегрузки
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Корпус редуктора может поворачиваться на 90° - для управления левой рукой или для резки