Преимущества

Новый двигатель Metabo Marathon, на который подана патентная заявка

Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Защита от повторного пуска

Управляемый электроникой плавный пуск

Система Metabo Quick - для замены дисков без использования инструмента

Электронная защита от перегрузки

Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic

Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC)

Корпус редуктора может поворачиваться на 90° - для управления левой рукой или для резки

Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-150 600472000 оснащена двигателем мощностью 1550 Вт. Система Metabo Quick обеспечивает быструю замену оснастки, без использования инструмента. Корпус редуктора поворачивается на 90 градусов - для управления левой рукой или для резки. Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic гарантирует максимальную безопасность. Отключающиеся угольные щетки продлевают срок службы инструмента.