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Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-150 600472000
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-150 600472000
    Арт. Х12725365
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-150 600472000
    Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-150 600472000
      Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-150 600472000
      Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-150 600472000

      Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-150 600472000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725365
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		9600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-150 600472000 оснащена двигателем мощностью 1550 Вт. Система Metabo Quick обеспечивает быструю замену оснастки, без использования инструмента. Корпус редуктора поворачивается на 90 градусов - для управления левой рукой или для резки. Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic гарантирует максимальную безопасность. Отключающиеся угольные щетки продлевают срок службы инструмента.

        Преимущества

        • Новый двигатель Metabo Marathon, на который подана патентная заявка
        • Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
        • Защита от повторного пуска
        • Управляемый электроникой плавный пуск
        • Система Metabo Quick - для замены дисков без использования инструмента
        • Электронная защита от перегрузки
        • Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic
        • Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
        • Корпус редуктора может поворачиваться на 90° - для управления левой рукой или для резки