Шлифмашина прямая Makita 906

Преимущества

Удобная рукоятка. Корпус удобно ложиться в руку обеспечивая надежный хват и исключая проскальзывание прямой шлифмашины Makita 906

Внутреннее шлифование. Удлиненный шпиндель позволяет работать в труднодоступных местах

Универсальная машина для шлифования внутренних и внешних частей деталей и ручного фрезерования

Чистое шлифование благодаря высоким оборотам 25000 об/мин

Максимальный диаметр дисковой головки: 19 мм

Отсутствие радиального биения и вибраций обеспечивается благодаря 4-м шарикоподшипникам

Прямая шлифмашина Makita 906 - компактный и лёгкий инструмент, предназначенный для шлифования в труднодоступных местах. Высокое число оборотов позволяет качественно шлифовать поверхности. Прочный пластмассовый корпус - для долгого срока службы. Четыре шарикоподшипника предотвращают вибрацию и биение.