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Шлифмашина прямая Makita 906
5.0
2
Найти аналог
Прямые шлифовальные машины
    Шлифмашина прямая Makita 906
    Арт. Х11656
    5.0
    2
    Шлифмашина прямая Makita 906
    Шлифмашина прямая Makita 906
      Шлифмашина прямая Makita 906
      Шлифмашина прямая Makita 906

      Шлифмашина прямая Makita 906

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11656
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Установка на кронштей/штатив
      		Нет
      Виды выполняемых работ
      		заточка, гравирование, резка, шлифовка, полировка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Прямая шлифмашина Makita 906 - компактный и лёгкий инструмент, предназначенный для шлифования в труднодоступных местах. Высокое число оборотов позволяет качественно шлифовать поверхности. Прочный пластмассовый корпус - для долгого срока службы. Четыре шарикоподшипника предотвращают вибрацию и биение.

        Преимущества

        • Удобная рукоятка. Корпус удобно ложиться в руку обеспечивая надежный хват и исключая проскальзывание прямой шлифмашины Makita 906
        • Внутреннее шлифование. Удлиненный шпиндель позволяет работать в труднодоступных местах
        • Универсальная машина для шлифования внутренних и внешних частей деталей и ручного фрезерования
        • Чистое шлифование благодаря высоким оборотам 25000 об/мин
        • Максимальный диаметр дисковой головки: 19 мм
        • Отсутствие радиального биения и вибраций обеспечивается благодаря 4-м шарикоподшипникам