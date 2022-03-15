Шлифмашина прямая Makita 906
Арт. Х11656
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Установка на кронштей/штатив
|Нет
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Виды выполняемых работ
|заточка, гравирование, резка, шлифовка, полировка
- Прямая шлифмашина Makita 906 - компактный и лёгкий инструмент, предназначенный для шлифования в труднодоступных местах. Высокое число оборотов позволяет качественно шлифовать поверхности. Прочный пластмассовый корпус - для долгого срока службы. Четыре шарикоподшипника предотвращают вибрацию и биение.
Преимущества
- Удобная рукоятка. Корпус удобно ложиться в руку обеспечивая надежный хват и исключая проскальзывание прямой шлифмашины Makita 906
- Внутреннее шлифование. Удлиненный шпиндель позволяет работать в труднодоступных местах
- Универсальная машина для шлифования внутренних и внешних частей деталей и ручного фрезерования
- Чистое шлифование благодаря высоким оборотам 25000 об/мин
- Максимальный диаметр дисковой головки: 19 мм
- Отсутствие радиального биения и вибраций обеспечивается благодаря 4-м шарикоподшипникам