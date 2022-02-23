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Угловая шлифмашина Makita 9558HNK
5.0
5
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita 9558HNK
    Арт. Х11644
    5.0
    5
    Угловая шлифмашина Makita 9558HNK
    Угловая шлифмашина Makita 9558HNK
    Угловая шлифмашина Makita 9558HNK
    Угловая шлифмашина Makita 9558HNK
    Угловая шлифмашина Makita 9558HNK
      Угловая шлифмашина Makita 9558HNK
      Угловая шлифмашина Makita 9558HNK
      Угловая шлифмашина Makita 9558HNK
      Угловая шлифмашина Makita 9558HNK
      Угловая шлифмашина Makita 9558HNK

      Угловая шлифмашина Makita 9558HNK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11644
      5.0
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Makita 9558 HNK применяется в строительстве и ремонте для выполнения отрезных и шлифовальных работ по металлу и камню. Инструмент прост в управлении и обслуживании. Оснащен двигателем мощностью 840 В, обеспечивающим надежную длительную работу. Инструмент комплектуется чемоданом для удобной транспортировки и хранения.

        Преимущества

        • Надежный двигатель мощностью 840 Вт
        • Двойная защитная изоляция
        • Инструмент укомплектован кожухом - для защиты пользователя от искр и пыли
        • Защита двигателя и подшипников от пыли и строительного мусора
        • Защита от перегрева
        • Комплектуется чемоданом для хранения и переноски