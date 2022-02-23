Угловая шлифмашина Makita 9558HNK
Арт. Х11644
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Makita 9558 HNK применяется в строительстве и ремонте для выполнения отрезных и шлифовальных работ по металлу и камню. Инструмент прост в управлении и обслуживании. Оснащен двигателем мощностью 840 В, обеспечивающим надежную длительную работу. Инструмент комплектуется чемоданом для удобной транспортировки и хранения.
Преимущества
- Надежный двигатель мощностью 840 Вт
- Двойная защитная изоляция
- Инструмент укомплектован кожухом - для защиты пользователя от искр и пыли
- Защита двигателя и подшипников от пыли и строительного мусора
- Защита от перегрева
- Комплектуется чемоданом для хранения и переноски