Угловая шлифмашина Makita 9558HNK

Преимущества

Надежный двигатель мощностью 840 Вт

Двойная защитная изоляция

Инструмент укомплектован кожухом - для защиты пользователя от искр и пыли

Защита двигателя и подшипников от пыли и строительного мусора

Защита от перегрева

Комплектуется чемоданом для хранения и переноски

Угловая шлифмашина Makita 9558 HNK применяется в строительстве и ремонте для выполнения отрезных и шлифовальных работ по металлу и камню. Инструмент прост в управлении и обслуживании. Оснащен двигателем мощностью 840 В, обеспечивающим надежную длительную работу. Инструмент комплектуется чемоданом для удобной транспортировки и хранения.