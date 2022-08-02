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Сетевая дрель-шуруповерт Спец БШЭ-500 СПЕЦ-3428, 500 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Сетевая дрель-шуруповерт Спец БШЭ-500 СПЕЦ-3428, 500 Вт
    Арт. О00000029945
    5.0
    1
    Сетевая дрель-шуруповерт Спец БШЭ-500 СПЕЦ-3428, 500 Вт
    Сетевая дрель-шуруповерт Спец БШЭ-500 СПЕЦ-3428, 500 Вт
    Сетевая дрель-шуруповерт Спец БШЭ-500 СПЕЦ-3428, 500 Вт
    Сетевая дрель-шуруповерт Спец БШЭ-500 СПЕЦ-3428, 500 Вт
    Сетевая дрель-шуруповерт Спец БШЭ-500 СПЕЦ-3428, 500 Вт
      Сетевая дрель-шуруповерт Спец БШЭ-500 СПЕЦ-3428, 500 Вт
      Сетевая дрель-шуруповерт Спец БШЭ-500 СПЕЦ-3428, 500 Вт
      Сетевая дрель-шуруповерт Спец БШЭ-500 СПЕЦ-3428, 500 Вт
      Сетевая дрель-шуруповерт Спец БШЭ-500 СПЕЦ-3428, 500 Вт
      Сетевая дрель-шуруповерт Спец БШЭ-500 СПЕЦ-3428, 500 Вт

      Сетевая дрель-шуруповерт Спец БШЭ-500 СПЕЦ-3428, 500 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029945
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сетевая дрель-шуруповерт Спец БШЭ-500 СПЕЦ-3428 предназначен для закручивания, отворачивания винтов, саморезов, болтов, а также сверления. Оснащена надежным, усиленным патроном с металлической юбкой. Для обеспечения функциональности предусмотрена регулировка оборотов, что позволяет выполнять различные задачи.

        Преимущества

        • Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
        • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Фиксатор пусковой клавиши для продолжительной работы
        • Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
        • Вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя
        • Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса