Сетевая дрель-шуруповерт Спец БШЭ-500 СПЕЦ-3428, 500 Вт

Преимущества

Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки

Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Фиксатор пусковой клавиши для продолжительной работы

Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы

Вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя

Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса

Сетевая дрель-шуруповерт Спец БШЭ-500 СПЕЦ-3428 предназначен для закручивания, отворачивания винтов, саморезов, болтов, а также сверления. Оснащена надежным, усиленным патроном с металлической юбкой. Для обеспечения функциональности предусмотрена регулировка оборотов, что позволяет выполнять различные задачи.