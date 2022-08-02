Сетевая дрель-шуруповерт Спец БШЭ-500 СПЕЦ-3428, 500 Вт
Арт. О00000029945
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
- Сетевая дрель-шуруповерт Спец БШЭ-500 СПЕЦ-3428 предназначен для закручивания, отворачивания винтов, саморезов, болтов, а также сверления. Оснащена надежным, усиленным патроном с металлической юбкой. Для обеспечения функциональности предусмотрена регулировка оборотов, что позволяет выполнять различные задачи.
Преимущества
- Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Фиксатор пусковой клавиши для продолжительной работы
- Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
- Вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя
- Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса