Сетевой шуруповерт Спец БШЭ-400M, 400 Вт
Арт. О00000029944
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Класс товара
|бытовой
|
Макс. крутящий момент, Нм
|36
|
Тип
|сетевой
|
Тип двигателя
|щеточный
- Сетевой шуруповерт Спец БШЭ-400M используется для сверления, а также отворачивания и заворачивания резьбового крепежа. Он оснащен надежным, усиленным патроном с металлической юбкой. Для обеспечения функциональности инструмента предусмотрена регулировка оборотов и 2 скорости, что позволяет выполнять различные задачи. Быстрый доступ к щеткам обеспечивает их замену без обращения в сервисный центр, за счет чего повышается удобство обслуживания.
Преимущества
- Усиленный патрон с металлической юбкой
- Надежный двигатель для продолжительного срока службы
- Режим сверления для функциональности
- Функция реверса для откручивания крепежа
- Фиксатор пусковой клавиши для продолжительной работы
- Вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя
- Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса