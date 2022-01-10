Сетевой шуруповерт Спец БШЭ-400M, 400 Вт

Преимущества

Усиленный патрон с металлической юбкой

Надежный двигатель для продолжительного срока службы

Режим сверления для функциональности

Функция реверса для откручивания крепежа

Фиксатор пусковой клавиши для продолжительной работы

Вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя

Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса

Сетевой шуруповерт Спец БШЭ-400M используется для сверления, а также отворачивания и заворачивания резьбового крепежа. Он оснащен надежным, усиленным патроном с металлической юбкой. Для обеспечения функциональности инструмента предусмотрена регулировка оборотов и 2 скорости, что позволяет выполнять различные задачи. Быстрый доступ к щеткам обеспечивает их замену без обращения в сервисный центр, за счет чего повышается удобство обслуживания.