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Сетевой шуруповерт Спец БШЭ-400M, 400 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Сетевой шуруповерт Спец БШЭ-400M, 400 Вт
    Арт. О00000029944
    5.0
    1
    Сетевой шуруповерт Спец БШЭ-400M, 400 Вт
    Сетевой шуруповерт Спец БШЭ-400M, 400 Вт
    Сетевой шуруповерт Спец БШЭ-400M, 400 Вт
    Сетевой шуруповерт Спец БШЭ-400M, 400 Вт
    Сетевой шуруповерт Спец БШЭ-400M, 400 Вт
    Сетевой шуруповерт Спец БШЭ-400M, 400 Вт
    Сетевой шуруповерт Спец БШЭ-400M, 400 Вт
      Сетевой шуруповерт Спец БШЭ-400M, 400 Вт
      Сетевой шуруповерт Спец БШЭ-400M, 400 Вт
      Сетевой шуруповерт Спец БШЭ-400M, 400 Вт
      Сетевой шуруповерт Спец БШЭ-400M, 400 Вт
      Сетевой шуруповерт Спец БШЭ-400M, 400 Вт
      Сетевой шуруповерт Спец БШЭ-400M, 400 Вт
      Сетевой шуруповерт Спец БШЭ-400M, 400 Вт

      Сетевой шуруповерт Спец БШЭ-400M, 400 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029944
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		36
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сетевой шуруповерт Спец БШЭ-400M используется для сверления, а также отворачивания и заворачивания резьбового крепежа. Он оснащен надежным, усиленным патроном с металлической юбкой. Для обеспечения функциональности инструмента предусмотрена регулировка оборотов и 2 скорости, что позволяет выполнять различные задачи. Быстрый доступ к щеткам обеспечивает их замену без обращения в сервисный центр, за счет чего повышается удобство обслуживания.

        Преимущества

        • Усиленный патрон с металлической юбкой
        • Надежный двигатель для продолжительного срока службы
        • Режим сверления для функциональности 
        • Функция реверса для откручивания крепежа
        • Фиксатор пусковой клавиши для продолжительной работы
        • Вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя
        • Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса