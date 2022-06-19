Аккумулятор Stanley SB20S, электрический, (18v, материал литий, емкость 1,5Ач)

Преимущества

Разработан специально для линейки инструментов, работающих от аккумуляторных батарей

Аксессуар лишен эффекта памяти, благодаря ему лишен склонности к саморазряду

Легко поддается транспортировке, т к мало весит и имеет небольшие размеры

Аккумулятор способен полностью зарядиться всего за час, что позволяет работать без существенных перерывов

Корпус устройства сделан из пластика, отлично переносящего любые воздействия извне

Аккумулятор Stanley SB20S Li-Ion, 18 В, 1.5 А/ч является наиболее удобным в использовании с аккумуляторным инструментом. Имеет небольшой вес и малый размер. Отсутствует эффект памяти. Можно заряжать при любой степени разрядки. При хранении не теряет заряд.