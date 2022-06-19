Аккумулятор Stanley SB20S, электрический, (18v, материал литий, емкость 1,5Ач)

Аккумулятор Stanley SB20S
Арт. О00000014799
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Совместимость
|Stanley
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор Stanley SB20S Li-Ion, 18 В, 1.5 А/ч является наиболее удобным в использовании с аккумуляторным инструментом. Имеет небольшой вес и малый размер. Отсутствует эффект памяти. Можно заряжать при любой степени разрядки. При хранении не теряет заряд.
Преимущества
- Разработан специально для линейки инструментов, работающих от аккумуляторных батарей
- Аксессуар лишен эффекта памяти, благодаря ему лишен склонности к саморазряду
- Легко поддается транспортировке, т к мало весит и имеет небольшие размеры
- Аккумулятор способен полностью зарядиться всего за час, что позволяет работать без существенных перерывов
- Корпус устройства сделан из пластика, отлично переносящего любые воздействия извне