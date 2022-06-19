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Аккумулятор Stanley SB20S, электрический, (18v, материал литий, емкость 1,5Ач)
5.0
1
2 930 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Stanley SB20S
    Арт. О00000014799
    5.0
    1
    Аккумулятор Stanley SB20S, электрический, (18v, материал литий, емкость 1,5Ач)
    Аккумулятор Stanley SB20S, электрический, (18v, материал литий, емкость 1,5Ач)
    Аккумулятор Stanley SB20S, электрический, (18v, материал литий, емкость 1,5Ач)
    Аккумулятор Stanley SB20S, электрический, (18v, материал литий, емкость 1,5Ач)
      Аккумулятор Stanley SB20S, электрический, (18v, материал литий, емкость 1,5Ач)
      Аккумулятор Stanley SB20S, электрический, (18v, материал литий, емкость 1,5Ач)
      Аккумулятор Stanley SB20S, электрический, (18v, материал литий, емкость 1,5Ач)
      Аккумулятор Stanley SB20S, электрический, (18v, материал литий, емкость 1,5Ач)

      Аккумулятор Stanley SB20S

      2 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014799
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Совместимость
      		Stanley
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      2 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор Stanley SB20S Li-Ion, 18 В, 1.5 А/ч является наиболее удобным в использовании с аккумуляторным инструментом. Имеет небольшой вес и малый размер. Отсутствует эффект памяти. Можно заряжать при любой степени разрядки. При хранении не теряет заряд.

        Преимущества

        • Разработан специально для линейки инструментов, работающих от аккумуляторных батарей
        • Аксессуар лишен эффекта памяти, благодаря ему лишен склонности к саморазряду
        • Легко поддается транспортировке, т к мало весит и имеет небольшие размеры
        • Аккумулятор способен полностью зарядиться всего за час, что позволяет работать без существенных перерывов
        • Корпус устройства сделан из пластика, отлично переносящего любые воздействия извне