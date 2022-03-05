Сверло по металлу Энкор 25076, P6M5, 7,6 мм, 10 штук в упаковке, цена за 1 штуку
Арт. 9013351
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|7
- Сверло по металлу ЭНКОР 25076 предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали P6M5. Получаемое отверстие при сверлении соответствует диаметру хвостовика. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки