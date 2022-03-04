Сверло по металлу Энкор 25077, P6M5, 7.7 мм, 10 штук в упаковке, цена за 1 штуку

Сверло по металлу ЭНКОР 25077 предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали P6M5. Получаемое отверстие при сверлении соответствует диаметру хвостовика. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки