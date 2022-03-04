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Сверло по металлу Энкор 25077, P6M5, 7.7 мм, 10 штук в упаковке, цена за 1 штуку
5.0
2
180 ₽
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Энкор 25077, P6M5, 7.7 мм, 10 штук в упаковке, цена за 1 штуку
    Арт. 9013352
    5.0
    2
    Сверло по металлу Энкор 25077, P6M5, 7.7 мм, 10 штук в упаковке, цена за 1 штуку

      Сверло по металлу Энкор 25077, P6M5, 7.7 мм, 10 штук в упаковке, цена за 1 штуку

      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9013352
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		7
      Все характеристики
      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по металлу ЭНКОР 25077 предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали P6M5. Получаемое отверстие при сверлении соответствует диаметру хвостовика. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки