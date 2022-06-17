Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/1, P6M5, 3 мм, 2 штуки

Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/1 изготовлено из быстрорежущей стали Р6М5 методом вышлифовывания профиля, что позволяет инструменту выдерживать значительные нагрузки при сверлении трудно обрабатываемых материалов. Предназначено для работы по металлу

Преимущества