Триммер бензиновый БКС 2500-2, 43 см3, 2,5 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Сибртех

Преимущества

Безопасная работа засчет защитного кожуха

Прозрачный топливный бак позволяет удобно контролировать расход топлива

Наплечный ремень - для продолжительной работы без усталости

Металлический нож позволяет скашивать жесткую траву

Велосипедная рукоятка способствует естественному движению СИБРТЕХ БКС 96243

Бензиновый триммер СИБРТЕХ БКС 96243 используется для реза травы и молодой поросли на открытых пространствах. Наплечный ремень в совокупности с велосипедной рукояткой снижают нагрузку на руки оператора. Бензиновый двигатель позволяет быть мобильным и не зависеть от розетки. Прозрачный топливный бак помогает отслеживать расход топлива.