Триммер бензиновый БКС 2500-2, 43 см3, 2,5 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Сибртех
Арт. mir-instrumenta_44634
Триммер бензиновый БКС 2500-2, 43 см3, 2,5 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Сибртех
Арт. mir-instrumenta_44634
Характеристики
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Производитель
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7.2
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Мощность, л.с.
|2.5
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Тактность двигателя
|двухтактный
- Бензиновый триммер СИБРТЕХ БКС 96243 используется для реза травы и молодой поросли на открытых пространствах. Наплечный ремень в совокупности с велосипедной рукояткой снижают нагрузку на руки оператора. Бензиновый двигатель позволяет быть мобильным и не зависеть от розетки. Прозрачный топливный бак помогает отслеживать расход топлива.
Преимущества
- Безопасная работа засчет защитного кожуха
- Прозрачный топливный бак позволяет удобно контролировать расход топлива
- Наплечный ремень - для продолжительной работы без усталости
- Металлический нож позволяет скашивать жесткую траву
- Велосипедная рукоятка способствует естественному движению СИБРТЕХ БКС 96243