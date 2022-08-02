Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Триммер бензиновый БКС 2500-2, 43 см3, 2,5 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Сибртех
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Триммер бензиновый БКС 2500-2, 43 см3, 2,5 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Сибртех
    Арт. mir-instrumenta_44634
    5.0
    1
    Триммер бензиновый БКС 2500-2, 43 см3, 2,5 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Сибртех
    Триммер бензиновый БКС 2500-2, 43 см3, 2,5 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Сибртех
    Триммер бензиновый БКС 2500-2, 43 см3, 2,5 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Сибртех
    Триммер бензиновый БКС 2500-2, 43 см3, 2,5 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Сибртех
      Триммер бензиновый БКС 2500-2, 43 см3, 2,5 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Сибртех
      Триммер бензиновый БКС 2500-2, 43 см3, 2,5 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Сибртех
      Триммер бензиновый БКС 2500-2, 43 см3, 2,5 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Сибртех
      Триммер бензиновый БКС 2500-2, 43 см3, 2,5 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Сибртех

      Триммер бензиновый БКС 2500-2, 43 см3, 2,5 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Сибртех

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_44634
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7.2
      Мощность, л.с.
      		2.5
      Тактность двигателя
      		двухтактный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер СИБРТЕХ БКС 96243 используется для реза травы и молодой поросли на открытых пространствах. Наплечный ремень в совокупности с велосипедной рукояткой снижают нагрузку на руки оператора. Бензиновый двигатель позволяет быть мобильным и не зависеть от розетки. Прозрачный топливный бак помогает отслеживать расход топлива.

        Преимущества 

        • Безопасная работа засчет защитного кожуха
        • Прозрачный топливный бак позволяет удобно контролировать расход топлива
        • Наплечный ремень - для продолжительной работы без усталости
        • Металлический нож позволяет скашивать жесткую траву
        • Велосипедная рукоятка способствует естественному движению СИБРТЕХ БКС 96243