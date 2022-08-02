Триммер бензиновый БКС 3000, 52 см3, 3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Сибртех

Преимущества

Безопасная работа засчет защитного кожуха

Прозрачный топливный бак позволяет удобно контролировать расход топлива

Наплечный ремень - для продолжительной работы без усталости

Металлический нож позволяет скашивать жесткую траву

Велосипедная рукоятка способствует естественному движению СИБРТЕХ БКС 3000-2 96246

Бензиновый триммер СИБРТЕХ БКС 3000-2 96246 может использовании для удаления травы в труднодоступных местах. Наплечный ремень в совокупности с велосипедной рукояткой снижают нагрузку на руки оператора. Бензиновый двигатель позволяет быть мобильным и не зависеть от розетки. Разъемная штанга помогает экономить место при транспортировке и хранении.