Триммер бензиновый БКС 3000, 52 см3, 3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Сибртех
Арт. mir-instrumenta_44635
Триммер бензиновый БКС 3000, 52 см3, 3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Сибртех
Арт. mir-instrumenta_44635
Характеристики
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Производитель
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7.6
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Мощность, л.с.
|3
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Тактность двигателя
|двухтактный
- Бензиновый триммер СИБРТЕХ БКС 3000-2 96246 может использовании для удаления травы в труднодоступных местах. Наплечный ремень в совокупности с велосипедной рукояткой снижают нагрузку на руки оператора. Бензиновый двигатель позволяет быть мобильным и не зависеть от розетки. Разъемная штанга помогает экономить место при транспортировке и хранении.
Преимущества
- Безопасная работа засчет защитного кожуха
- Прозрачный топливный бак позволяет удобно контролировать расход топлива
- Наплечный ремень - для продолжительной работы без усталости
- Металлический нож позволяет скашивать жесткую траву
- Велосипедная рукоятка способствует естественному движению СИБРТЕХ БКС 3000-2 96246