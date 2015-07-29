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Триммер бензиновый Carver GBC-033M
4.5
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Триммер бензиновый Carver GBC-033M
    Арт. X1861261721
    4.5
    2
    Триммер бензиновый Carver GBC-033M
    Триммер бензиновый Carver GBC-033M
    Триммер бензиновый Carver GBC-033M
    Триммер бензиновый Carver GBC-033M
    Триммер бензиновый Carver GBC-033M
    Триммер бензиновый Carver GBC-033M
    Триммер бензиновый Carver GBC-033M
    Триммер бензиновый Carver GBC-033M
    Триммер бензиновый Carver GBC-033M
    Триммер бензиновый Carver GBC-033M
    Триммер бензиновый Carver GBC-033M
      Триммер бензиновый Carver GBC-033M
      Триммер бензиновый Carver GBC-033M
      Триммер бензиновый Carver GBC-033M
      Триммер бензиновый Carver GBC-033M
      Триммер бензиновый Carver GBC-033M
      Триммер бензиновый Carver GBC-033M
      Триммер бензиновый Carver GBC-033M
      Триммер бензиновый Carver GBC-033M
      Триммер бензиновый Carver GBC-033M
      Триммер бензиновый Carver GBC-033M
      Триммер бензиновый Carver GBC-033M

      Триммер бензиновый Carver GBC-033M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1861261721
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Carver
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7.3
      Мощность, л.с.
      		1.22
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая коса Carver GBC-033M 01.001.00020 - инструмент улучшенного дизайна, используемый для скашивания травы любой жёсткости. Корпус двигателя выполнен из качественного пластика. Хромовое покрытие цилиндра увеличивает износостойкость цилиндро-поршневой группы в 3-5 раз. В комплект входят две высокопроизводительные оснастки: профессиональная леска квадратного сечения и дисковый нож, а также наплечный ранец для распределения нагрузки на весь плечевой пояс. Рукоятки из плотной резины обеспечивают надежный хват. Большой пластиковый кожух надежно защищает пользователя от вылетающих отходов травы.

        Преимущества

        • Система облегченного запуска QuickStart
        • Велосипедная рукоятка способствует естественному движению бензиновой косы Carver GBC-033M 01.001.00020
        • Жёсткий вал на 6-ти подшипниках - прочность и долговечность
        • На рукоятку выведены органы управления - для лучшего контроля за инструментом
        • Увеличенные клавиши для комфортной работы в перчатках
        • Хромовое покрытие цилиндра увеличивает износостойкость цилиндро-поршневой группы в 3-5 раз
        • Дисковый нож с твердосплавными зубьями - высокая производительность и износостойкость
        • Форма ножа увеличивает скорость резания на 20%
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • В комплект входит наплечный ранец для равномерного распределения нагрузки на весь плечевой пояс
        • Надежное крепление рукояток
        • Большой защитный кожух
        • Порошковая покраска корпусов сцепления и редуктора предохраняет их от окисления
        • Быстрая смена лески, благодаря усовершенствованной конструкции быстрозаряжаемой шпули Easy-Hеad
        • Легкий доступ к воздушному фильтру без применения инструмента
        • Усиленный редуктор
        • Коса подходит для кошения травы любой жёсткости
        • Сбалансированная конструкция