Триммер бензиновый Carver GBC-033M

Преимущества

Система облегченного запуска QuickStart

Велосипедная рукоятка способствует естественному движению бензиновой косы Carver GBC-033M 01.001.00020

Жёсткий вал на 6-ти подшипниках - прочность и долговечность

На рукоятку выведены органы управления - для лучшего контроля за инструментом

Увеличенные клавиши для комфортной работы в перчатках

Хромовое покрытие цилиндра увеличивает износостойкость цилиндро-поршневой группы в 3-5 раз

Дисковый нож с твердосплавными зубьями - высокая производительность и износостойкость

Форма ножа увеличивает скорость резания на 20%

Воздушное охлаждение двигателя

В комплект входит наплечный ранец для равномерного распределения нагрузки на весь плечевой пояс

Надежное крепление рукояток

Большой защитный кожух

Порошковая покраска корпусов сцепления и редуктора предохраняет их от окисления

Быстрая смена лески, благодаря усовершенствованной конструкции быстрозаряжаемой шпули Easy-Hеad

Легкий доступ к воздушному фильтру без применения инструмента

Усиленный редуктор

Коса подходит для кошения травы любой жёсткости

Сбалансированная конструкция

Бензиновая коса Carver GBC-033M 01.001.00020 - инструмент улучшенного дизайна, используемый для скашивания травы любой жёсткости. Корпус двигателя выполнен из качественного пластика. Хромовое покрытие цилиндра увеличивает износостойкость цилиндро-поршневой группы в 3-5 раз. В комплект входят две высокопроизводительные оснастки: профессиональная леска квадратного сечения и дисковый нож, а также наплечный ранец для распределения нагрузки на весь плечевой пояс. Рукоятки из плотной резины обеспечивают надежный хват. Большой пластиковый кожух надежно защищает пользователя от вылетающих отходов травы.