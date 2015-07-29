Триммер бензиновый Carver GBC-033M
Арт. X1861261721
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7.3
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Мощность, л.с.
|1.22
- Бензиновая коса Carver GBC-033M 01.001.00020 - инструмент улучшенного дизайна, используемый для скашивания травы любой жёсткости. Корпус двигателя выполнен из качественного пластика. Хромовое покрытие цилиндра увеличивает износостойкость цилиндро-поршневой группы в 3-5 раз. В комплект входят две высокопроизводительные оснастки: профессиональная леска квадратного сечения и дисковый нож, а также наплечный ранец для распределения нагрузки на весь плечевой пояс. Рукоятки из плотной резины обеспечивают надежный хват. Большой пластиковый кожух надежно защищает пользователя от вылетающих отходов травы.
Преимущества
- Система облегченного запуска QuickStart
- Велосипедная рукоятка способствует естественному движению бензиновой косы Carver GBC-033M 01.001.00020
- Жёсткий вал на 6-ти подшипниках - прочность и долговечность
- На рукоятку выведены органы управления - для лучшего контроля за инструментом
- Увеличенные клавиши для комфортной работы в перчатках
- Хромовое покрытие цилиндра увеличивает износостойкость цилиндро-поршневой группы в 3-5 раз
- Дисковый нож с твердосплавными зубьями - высокая производительность и износостойкость
- Форма ножа увеличивает скорость резания на 20%
- Воздушное охлаждение двигателя
- В комплект входит наплечный ранец для равномерного распределения нагрузки на весь плечевой пояс
- Надежное крепление рукояток
- Большой защитный кожух
- Порошковая покраска корпусов сцепления и редуктора предохраняет их от окисления
- Быстрая смена лески, благодаря усовершенствованной конструкции быстрозаряжаемой шпули Easy-Hеad
- Легкий доступ к воздушному фильтру без применения инструмента
- Усиленный редуктор
- Коса подходит для кошения травы любой жёсткости
- Сбалансированная конструкция