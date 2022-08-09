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Триммер бензиновый CARVER PROMO PBC-52
5.0
2
5 999 ₽
6 690 ₽
Бензиновые триммеры
  • Персональная скидка
Триммер бензиновый CARVER PROMO PBC-52
Арт. О00000040048
5.0
2
Триммер бензиновый CARVER PROMO PBC-52
Триммер бензиновый CARVER PROMO PBC-52
Триммер бензиновый CARVER PROMO PBC-52
Триммер бензиновый CARVER PROMO PBC-52
Триммер бензиновый CARVER PROMO PBC-52
Триммер бензиновый CARVER PROMO PBC-52
  • Персональная скидка
Триммер бензиновый CARVER PROMO PBC-52
Триммер бензиновый CARVER PROMO PBC-52
Триммер бензиновый CARVER PROMO PBC-52
Триммер бензиновый CARVER PROMO PBC-52
Триммер бензиновый CARVER PROMO PBC-52
Триммер бензиновый CARVER PROMO PBC-52

Триммер бензиновый CARVER PROMO PBC-52

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5 999 ₽
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    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000040048
5.0
2

Характеристики

Производитель
Carver
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Режущий элемент
леска, нож
Вес, кг
8
Мощность, л.с.
2
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -691 ₽
5 999 ₽
6 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновая коса CARVER PROMO PBC-52 01.001.00028 - мощный и надежный инструмент для борьбы с травой и подрезки кустарников. Режущим элементом может служить леска или металлический нож. Специальный кожух большого размера препятствует попаданию скошенной травы на оператора. Подача лески осуществляется при нажатии катушки о землю. Наплечный ремень способствует удобной работе. Велосипедная рукоятка регулируется, делает управление инструментом комфортным. Бензокоса отличается большим ресурсом благодаря хромированному цилиндру.

    Преимущества 

    • Воздушное охлаждение двигателя
    • В комплект входит наплечный ремень для снижения нагрузки при работе
    • Велосипедная рукоятка способствует естественному движению бензиновой косы CARVER PROMO PBC-52 01.001.00028
    • На рукоятку выведены органы управления - для лучшего контроля за инструментом
    • Хромовое покрытие цилиндра - увеличенный ресурс двигателя
    • Большой защитный кожух
    • Легкий доступ к воздушному фильтру без применения инструмента
    • Два режущих инструмента: леска и нож
    • Топливо: смесь бензина АИ-92 и масла для 2-х тактных двигателей