Триммер бензиновый CARVER PROMO PBC-52

Преимущества

Воздушное охлаждение двигателя

В комплект входит наплечный ремень для снижения нагрузки при работе

Велосипедная рукоятка способствует естественному движению бензиновой косы CARVER PROMO PBC-52 01.001.00028

На рукоятку выведены органы управления - для лучшего контроля за инструментом

Хромовое покрытие цилиндра - увеличенный ресурс двигателя

Большой защитный кожух

Легкий доступ к воздушному фильтру без применения инструмента

Два режущих инструмента: леска и нож

Топливо: смесь бензина АИ-92 и масла для 2-х тактных двигателей

Бензиновая коса CARVER PROMO PBC-52 01.001.00028 - мощный и надежный инструмент для борьбы с травой и подрезки кустарников. Режущим элементом может служить леска или металлический нож. Специальный кожух большого размера препятствует попаданию скошенной травы на оператора. Подача лески осуществляется при нажатии катушки о землю. Наплечный ремень способствует удобной работе. Велосипедная рукоятка регулируется, делает управление инструментом комфортным. Бензокоса отличается большим ресурсом благодаря хромированному цилиндру.