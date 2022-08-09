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Триммер бензиновый CARVER PROMO PBC-52
Арт. О00000040048
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|8
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Мощность, л.с.
|2
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- Бензиновая коса CARVER PROMO PBC-52 01.001.00028 - мощный и надежный инструмент для борьбы с травой и подрезки кустарников. Режущим элементом может служить леска или металлический нож. Специальный кожух большого размера препятствует попаданию скошенной травы на оператора. Подача лески осуществляется при нажатии катушки о землю. Наплечный ремень способствует удобной работе. Велосипедная рукоятка регулируется, делает управление инструментом комфортным. Бензокоса отличается большим ресурсом благодаря хромированному цилиндру.
Преимущества
- Воздушное охлаждение двигателя
- В комплект входит наплечный ремень для снижения нагрузки при работе
- Велосипедная рукоятка способствует естественному движению бензиновой косы CARVER PROMO PBC-52 01.001.00028
- На рукоятку выведены органы управления - для лучшего контроля за инструментом
- Хромовое покрытие цилиндра - увеличенный ресурс двигателя
- Большой защитный кожух
- Легкий доступ к воздушному фильтру без применения инструмента
- Два режущих инструмента: леска и нож
- Топливо: смесь бензина АИ-92 и масла для 2-х тактных двигателей