Бензиновый триммер Stihl FS 90 4-mix 41802000154

Преимущества

Гибридный двигатель 4-MIX мощностью 0,95 кВт

Жесткий приводной вал гарантирует надежность и долговечность конструкции

Декомпрессионная система понижает износ пускового тросика

Антивибрационная система сделает работу менее утомительной

Прямая штанга позволяет использовать агрегат как с триммерной головкой, так и с ножом

Бак вмещает 0,53 литра топлива и рассчитан на продолжительное кошение без дозаправок

Ручной насос позволяет нажатием пальца подкачать топлива в карбюратор, упрощая запуск двигателя после затяжного простоя

Бензиновый триммер STIHL FS-90 – это мощный, экономичный и многоцелевой агрегат, с помощью которого можно справиться с продолжительной и сложной работой. Комплектный 2-лопастной нож направлен на кошение зарослей высокой травы, кустарников и сорняков. Двигатель 4-MIX двухтактный, отчего весит меньше и прост в обслуживании, но при этом он обладает такими достоинствами четырехтактных двигателей, как уменьшенное потребление топлива, снижение вредного выхлопа и повышение крутящего момента. К тому же, такой двигатель не требует замены масла и менее шумный. Нестандартный принцип смазывания отличается подачей смазки в любом рабочем положении. Двуручная U-образная велосипедная рукоятка прорезинена для надежного хвата, позволяет имитировать естественные движения косой и облегчает работу на большой площади. Также она легко регулируется T-образным винтом под нужды оператора. Кроме этого, на рукоятку агрегата вынесены основные элементы управления.