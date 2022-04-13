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Бензиновый триммер Stihl FS 90 4-mix 41802000154
4.7
3
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Stihl FS 90 4-mix 41802000154
    Арт. X18612617
    4.7
    3
    Бензиновый триммер Stihl FS 90 4-mix 41802000154
    Бензиновый триммер Stihl FS 90 4-mix 41802000154
    Бензиновый триммер Stihl FS 90 4-mix 41802000154
    Бензиновый триммер Stihl FS 90 4-mix 41802000154
    Бензиновый триммер Stihl FS 90 4-mix 41802000154
    Бензиновый триммер Stihl FS 90 4-mix 41802000154
    Бензиновый триммер Stihl FS 90 4-mix 41802000154
    Бензиновый триммер Stihl FS 90 4-mix 41802000154
      Бензиновый триммер Stihl FS 90 4-mix 41802000154
      Бензиновый триммер Stihl FS 90 4-mix 41802000154
      Бензиновый триммер Stihl FS 90 4-mix 41802000154
      Бензиновый триммер Stihl FS 90 4-mix 41802000154
      Бензиновый триммер Stihl FS 90 4-mix 41802000154
      Бензиновый триммер Stihl FS 90 4-mix 41802000154
      Бензиновый триммер Stihl FS 90 4-mix 41802000154
      Бензиновый триммер Stihl FS 90 4-mix 41802000154

      Бензиновый триммер Stihl FS 90 4-mix 41802000154

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18612617
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		6
      Мощность, л.с.
      		1.3
      Ширина скашивания леской, см
      		25.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер STIHL FS-90 – это мощный, экономичный и многоцелевой агрегат, с помощью которого можно справиться с продолжительной и сложной работой. Комплектный 2-лопастной нож направлен на кошение зарослей высокой травы, кустарников и сорняков. Двигатель 4-MIX двухтактный, отчего весит меньше и прост в обслуживании, но при этом он обладает такими достоинствами четырехтактных двигателей, как уменьшенное потребление топлива, снижение вредного выхлопа и повышение крутящего момента. К тому же, такой двигатель не требует замены масла и менее шумный. Нестандартный принцип смазывания отличается подачей смазки в любом рабочем положении. Двуручная U-образная велосипедная рукоятка прорезинена для надежного хвата, позволяет имитировать естественные движения косой и облегчает работу на большой площади. Также она легко регулируется T-образным винтом под нужды оператора. Кроме этого, на рукоятку агрегата вынесены основные элементы управления.

        Преимущества

        • Гибридный двигатель 4-MIX мощностью 0,95 кВт
        • Жесткий приводной вал гарантирует надежность и долговечность конструкции
        • Декомпрессионная система понижает износ пускового тросика
        • Антивибрационная система сделает работу менее утомительной
        • Прямая штанга позволяет использовать агрегат как с триммерной головкой, так и с ножом
        • Бак вмещает 0,53 литра топлива и рассчитан на продолжительное кошение без дозаправок
        • Ручной насос позволяет нажатием пальца подкачать топлива в карбюратор, упрощая запуск двигателя после затяжного простоя