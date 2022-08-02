Бензиновый триммер Stihl FS-111 4-mix, 1.05кВт, диск 2-зуб, 41802000555

Преимущества

Автоматическая декомпрессионная система

Защитный кожух

Жесткий ведомый вал

Надежность

Праймер

Двигатель 4-MIX - меньше выхлопных газов, не требуется замена масла, спокойный звук работы, отличное тяговое усилие и большой крутящий момент

Эргономичная двухручная рукоятка - естественность движения косы

В комплект входят две оснастки, наплечный ремень и защитные очки

Триммер STIHL FS 111 нож 230-2 + DuroCut 20-2 41802000555-01 предназначен для ландшафтных работ. Укомплектована косильной головкой и двухзубым ножом. Меньше выхлопных газов. Двигатель 4-MIX с увеличенным баком поражает уменьшенным объемом отработанных газов, спокойным звуком работы, большим крутящим моментом. Упрощенный процесс запуска. Благодаря декомпрессионной системе и праймеру облегчен запуск двигателя после длительного перерыва. Удобная работа. Велосипедная рукоятка предназначена для кошения на больших участках - инструмент легко движется и эффективно работает. Простое управление. В мультифункциональную рукоятку встроены все элементы управления двигателем.