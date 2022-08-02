Бензиновый триммер Stihl FS-111 4-mix, 1.05кВт, диск 2-зуб, 41802000555
Арт. X186126306
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|5.8
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Мощность, л.с.
|1.45
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Ширина скашивания леской, см
|23
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- Триммер STIHL FS 111 нож 230-2 + DuroCut 20-2 41802000555-01 предназначен для ландшафтных работ. Укомплектована косильной головкой и двухзубым ножом. Меньше выхлопных газов. Двигатель 4-MIX с увеличенным баком поражает уменьшенным объемом отработанных газов, спокойным звуком работы, большим крутящим моментом. Упрощенный процесс запуска. Благодаря декомпрессионной системе и праймеру облегчен запуск двигателя после длительного перерыва. Удобная работа. Велосипедная рукоятка предназначена для кошения на больших участках - инструмент легко движется и эффективно работает. Простое управление. В мультифункциональную рукоятку встроены все элементы управления двигателем.
Преимущества
- Автоматическая декомпрессионная система
- Защитный кожух
- Жесткий ведомый вал
- Надежность
- Праймер
- Двигатель 4-MIX - меньше выхлопных газов, не требуется замена масла, спокойный звук работы, отличное тяговое усилие и большой крутящий момент
- Эргономичная двухручная рукоятка - естественность движения косы
- В комплект входят две оснастки, наплечный ремень и защитные очки