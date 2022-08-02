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Бензиновый триммер Stihl FS-111 4-mix, 1.05кВт, диск 2-зуб, 41802000555
5.0
2
50 990 ₽
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Stihl FS-111 4-mix, 1.05кВт, диск 2-зуб, 41802000555
    Арт. X186126306
    5.0
    2
    Бензиновый триммер Stihl FS-111 4-mix, 1.05кВт, диск 2-зуб, 41802000555
    Бензиновый триммер Stihl FS-111 4-mix, 1.05кВт, диск 2-зуб, 41802000555
    Бензиновый триммер Stihl FS-111 4-mix, 1.05кВт, диск 2-зуб, 41802000555
    Бензиновый триммер Stihl FS-111 4-mix, 1.05кВт, диск 2-зуб, 41802000555
      Бензиновый триммер Stihl FS-111 4-mix, 1.05кВт, диск 2-зуб, 41802000555
      Бензиновый триммер Stihl FS-111 4-mix, 1.05кВт, диск 2-зуб, 41802000555
      Бензиновый триммер Stihl FS-111 4-mix, 1.05кВт, диск 2-зуб, 41802000555
      Бензиновый триммер Stihl FS-111 4-mix, 1.05кВт, диск 2-зуб, 41802000555

      Бензиновый триммер Stihl FS-111 4-mix, 1.05кВт, диск 2-зуб, 41802000555

      50 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X186126306
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		5.8
      Мощность, л.с.
      		1.45
      Ширина скашивания леской, см
      		23
      Все характеристики
      50 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Триммер STIHL FS 111 нож 230-2 + DuroCut 20-2 41802000555-01 предназначен для ландшафтных работ. Укомплектована косильной головкой и двухзубым ножом. Меньше выхлопных газов. Двигатель 4-MIX с увеличенным баком поражает уменьшенным объемом отработанных газов, спокойным звуком работы, большим крутящим моментом. Упрощенный процесс запуска. Благодаря декомпрессионной системе и праймеру облегчен запуск двигателя после длительного перерыва. Удобная работа. Велосипедная рукоятка предназначена для кошения на больших участках - инструмент легко движется и эффективно работает. Простое управление. В мультифункциональную рукоятку встроены все элементы управления двигателем.

        Преимущества

        • Автоматическая декомпрессионная система
        • Защитный кожух
        • Жесткий ведомый вал
        • Надежность
        • Праймер
        • Двигатель 4-MIX - меньше выхлопных газов, не требуется замена масла, спокойный звук работы, отличное тяговое усилие и большой крутящий момент
        • Эргономичная двухручная рукоятка - естественность движения косы
        • В комплект входят две оснастки, наплечный ремень и защитные очки