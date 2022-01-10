Дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 К
Арт. О00000030055
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Класс товара
|бытовой
|
Макс. крутящий момент, Нм
|32
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный шуруповерт ЗУБР СТАНДАРТ ДШЛ-141 К обладает увеличенной мощностью и компактными размерами. Благодаря высокому крутящему моменту его можно использовать для широкого спектра задач. Для быстрой и простой замены оснастки предусмотрен бесключевой одномуфтовый патрон. Функция блокировки шпинделя обеспечивает возможность доворачивать крепеж вручную даже при разряженной батарее. Наличие подсветки облегчает эксплуатацию инструмента в условиях недостаточного освещения. Специальная скоба для крепления на поясе позволяет держать дрель-шуруповерт под рукой.
Преимущества
- Единая аккумуляторная платформа СТАНДАРТ 14.4 В для множества инструментов
- Инструмент увеличенной мощности с отличной эргономикой
- Компактный аккумуляторный шуруповерт с удобной эргономикой для комфортной работы
- Высокий крутящий момент при широком диапазоне оборотов благодаря конструкции редуктора
- Литий-ионная технология ЗУБР нового поколения: - увеличение производительности на 35%, - электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки, - отсутствие эффекта памяти, - отсутствие потери мощности в процессе работы
- Бесключевой одномуфтовый патрон для максимальной простоты и скорости замены расходного инструмента
- Двухскоростной планетарный редуктор позволяет как заворачивать с большим крутящим моментом, так и сверлить на высоких оборотах
- Широкий диапазон регулировки крутящего момента превращает изделие в универсальный инструмент: от аккуратного закручивания маленьких винтиков до заворачивания крупных саморезов
- Электронный тормоз двигателя для исключения выбега при остановке
- Быстрозарядное интеллектуальное устройство с импульсной подачей тока для бережной и полной зарядки аккумулятора
- Подсветка рабочего места способствует дополнительному удобству при работе в условиях недостаточного освещения
- Встроенный в корпус магнитный держатель для бит позволяет всегда иметь их под рукой
- Скоба для крепления на поясе, устанавливаемая с любой стороны инструмента
- Реверс
- Рукоятка с противоскользящей накладкой
- Кейс в комплекте для удобной переноски и хранения изделия и расходного инструмента