Дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 К

Преимущества

Единая аккумуляторная платформа СТАНДАРТ 14.4 В для множества инструментов

Инструмент увеличенной мощности с отличной эргономикой

Компактный аккумуляторный шуруповерт с удобной эргономикой для комфортной работы

Высокий крутящий момент при широком диапазоне оборотов благодаря конструкции редуктора

Литий-ионная технология ЗУБР нового поколения: - увеличение производительности на 35%, - электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки, - отсутствие эффекта памяти, - отсутствие потери мощности в процессе работы

Бесключевой одномуфтовый патрон для максимальной простоты и скорости замены расходного инструмента

Двухскоростной планетарный редуктор позволяет как заворачивать с большим крутящим моментом, так и сверлить на высоких оборотах

Широкий диапазон регулировки крутящего момента превращает изделие в универсальный инструмент: от аккуратного закручивания маленьких винтиков до заворачивания крупных саморезов

Электронный тормоз двигателя для исключения выбега при остановке

Быстрозарядное интеллектуальное устройство с импульсной подачей тока для бережной и полной зарядки аккумулятора

Подсветка рабочего места способствует дополнительному удобству при работе в условиях недостаточного освещения

Встроенный в корпус магнитный держатель для бит позволяет всегда иметь их под рукой

Скоба для крепления на поясе, устанавливаемая с любой стороны инструмента

Реверс

Рукоятка с противоскользящей накладкой

Кейс в комплекте для удобной переноски и хранения изделия и расходного инструмента

Аккумуляторный шуруповерт ЗУБР СТАНДАРТ ДШЛ-141 К обладает увеличенной мощностью и компактными размерами. Благодаря высокому крутящему моменту его можно использовать для широкого спектра задач. Для быстрой и простой замены оснастки предусмотрен бесключевой одномуфтовый патрон. Функция блокировки шпинделя обеспечивает возможность доворачивать крепеж вручную даже при разряженной батарее. Наличие подсветки облегчает эксплуатацию инструмента в условиях недостаточного освещения. Специальная скоба для крепления на поясе позволяет держать дрель-шуруповерт под рукой.