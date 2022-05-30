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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр Мастер ЗДА-14.4-2 КИ
5.0
3
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр Мастер ЗДА-14.4-2 КИ
    Арт. X1048041302590
    5.0
    3
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр Мастер ЗДА-14.4-2 КИ
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр Мастер ЗДА-14.4-2 КИ
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр Мастер ЗДА-14.4-2 КИ
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр Мастер ЗДА-14.4-2 КИ
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр Мастер ЗДА-14.4-2 КИ
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр Мастер ЗДА-14.4-2 КИ

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр Мастер ЗДА-14.4-2 КИ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302590
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		34
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт ЗУБР ЗДА-14.4-2 КИ предназначена для сверления отверстий и работ с крепежами. Для продуктивной работы с различными материалами модель оснащена муфтой регулировки момента затяжки. Всего имеется шестнадцать позиций плюс отдельная позиция под режим сверления. Для удобного ведения серийной работы есть функция тормоза двигателя.

        Преимущества

        • Высокая производительность при малом весе
        • Функция реверса
        • Электронная регулировка оборотов
        • Функция тормоза двигателя
        • Индикатор заряда батареи
        • Яркая LED-подсветка рабочей зоны
        • Удобный транспортировочный кейс