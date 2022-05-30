Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр Мастер ЗДА-14.4-2 КИ

Преимущества

Высокая производительность при малом весе

Функция реверса

Электронная регулировка оборотов

Функция тормоза двигателя

Индикатор заряда батареи

Яркая LED-подсветка рабочей зоны

Удобный транспортировочный кейс

Аккумуляторная дрель-шуруповерт ЗУБР ЗДА-14.4-2 КИ предназначена для сверления отверстий и работ с крепежами. Для продуктивной работы с различными материалами модель оснащена муфтой регулировки момента затяжки. Всего имеется шестнадцать позиций плюс отдельная позиция под режим сверления. Для удобного ведения серийной работы есть функция тормоза двигателя.