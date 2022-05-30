Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр Мастер ЗДА-14.4-2 КИ
Арт. X1048041302590
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|34
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт ЗУБР ЗДА-14.4-2 КИ предназначена для сверления отверстий и работ с крепежами. Для продуктивной работы с различными материалами модель оснащена муфтой регулировки момента затяжки. Всего имеется шестнадцать позиций плюс отдельная позиция под режим сверления. Для удобного ведения серийной работы есть функция тормоза двигателя.
Преимущества
- Высокая производительность при малом весе
- Функция реверса
- Электронная регулировка оборотов
- Функция тормоза двигателя
- Индикатор заряда батареи
- Яркая LED-подсветка рабочей зоны
- Удобный транспортировочный кейс