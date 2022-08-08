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Угловая шлифовальная машина Зубр Профессионал УШМ-П125-1200 ЭПСТ, 1200 Вт
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Зубр Профессионал УШМ-П125-1200 ЭПСТ, 1200 Вт
    Арт. Ю00000012157
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Зубр Профессионал УШМ-П125-1200 ЭПСТ, 1200 Вт
    Угловая шлифовальная машина Зубр Профессионал УШМ-П125-1200 ЭПСТ, 1200 Вт
    Угловая шлифовальная машина Зубр Профессионал УШМ-П125-1200 ЭПСТ, 1200 Вт
    Угловая шлифовальная машина Зубр Профессионал УШМ-П125-1200 ЭПСТ, 1200 Вт
    Угловая шлифовальная машина Зубр Профессионал УШМ-П125-1200 ЭПСТ, 1200 Вт
    Угловая шлифовальная машина Зубр Профессионал УШМ-П125-1200 ЭПСТ, 1200 Вт
    Угловая шлифовальная машина Зубр Профессионал УШМ-П125-1200 ЭПСТ, 1200 Вт
      Угловая шлифовальная машина Зубр Профессионал УШМ-П125-1200 ЭПСТ, 1200 Вт
      Угловая шлифовальная машина Зубр Профессионал УШМ-П125-1200 ЭПСТ, 1200 Вт
      Угловая шлифовальная машина Зубр Профессионал УШМ-П125-1200 ЭПСТ, 1200 Вт
      Угловая шлифовальная машина Зубр Профессионал УШМ-П125-1200 ЭПСТ, 1200 Вт
      Угловая шлифовальная машина Зубр Профессионал УШМ-П125-1200 ЭПСТ, 1200 Вт
      Угловая шлифовальная машина Зубр Профессионал УШМ-П125-1200 ЭПСТ, 1200 Вт
      Угловая шлифовальная машина Зубр Профессионал УШМ-П125-1200 ЭПСТ, 1200 Вт

      Угловая шлифовальная машина Зубр Профессионал УШМ-П125-1200 ЭПСТ, 1200 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Ю00000012157
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифовальная машина Зубр Профессионал УШМ-П125-1200 ЭПСТ используется для резки и обработки металла, камня, бетона. Обладает компактными размерами и удобна для работы в местах с ограниченным доступом. Плавный пуск позволяет запускать мощный двигатель без рывка и перегрузки. Основные узлы надежно защищены от пыли, что обеспечивает надежность и долгий срок службы инструмента.

        Преимущества

        • Простой доступ к щеткам для замены
        • Статор со специальным покрытием обмотки
        • Пылезащищенный выключатель с ультразвуковой сваркой
        • Защитный кожух диска с простой фиксацией без инструмента
        • Плавная регулировка оборотов для различных видов работ
        • Кабель питания с увеличенной длиной 3 м в резиновой изоляции
        • Фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе
        • Лабиринтное уплотнение всех шариковых подшипников создает непроницаемый для пыли воздушный барьер
        • Защита от перегрузки предохраняет оператора и изделие при заклинивании диска
        • Поддержание оборотов помогает работать без потери производительности при любой нагрузке
        • Направляющий диффузор в системе обдува способствует стабильности температуры основных компонентов
        • Низкий уровень шума за счет редуктора с косозубыми коническими шестернями
        • Специальная конструкция щеткодержателя, предотвращающая повреждение коллектора при полном износе щеток