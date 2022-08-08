Угловая шлифовальная машина Зубр Профессионал УШМ-П125-1200 ЭПСТ, 1200 Вт

Преимущества

Простой доступ к щеткам для замены

Статор со специальным покрытием обмотки

Пылезащищенный выключатель с ультразвуковой сваркой

Защитный кожух диска с простой фиксацией без инструмента

Плавная регулировка оборотов для различных видов работ

Кабель питания с увеличенной длиной 3 м в резиновой изоляции

Фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе

Лабиринтное уплотнение всех шариковых подшипников создает непроницаемый для пыли воздушный барьер

Защита от перегрузки предохраняет оператора и изделие при заклинивании диска

Поддержание оборотов помогает работать без потери производительности при любой нагрузке

Направляющий диффузор в системе обдува способствует стабильности температуры основных компонентов

Низкий уровень шума за счет редуктора с косозубыми коническими шестернями

Специальная конструкция щеткодержателя, предотвращающая повреждение коллектора при полном износе щеток

Угловая шлифовальная машина Зубр Профессионал УШМ-П125-1200 ЭПСТ используется для резки и обработки металла, камня, бетона. Обладает компактными размерами и удобна для работы в местах с ограниченным доступом. Плавный пуск позволяет запускать мощный двигатель без рывка и перегрузки. Основные узлы надежно защищены от пыли, что обеспечивает надежность и долгий срок службы инструмента.