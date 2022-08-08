Угловая шлифовальная машина Зубр Профессионал УШМ-П125-1200 ЭПСТ, 1200 Вт
Арт. Ю00000012157
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифовальная машина Зубр Профессионал УШМ-П125-1200 ЭПСТ используется для резки и обработки металла, камня, бетона. Обладает компактными размерами и удобна для работы в местах с ограниченным доступом. Плавный пуск позволяет запускать мощный двигатель без рывка и перегрузки. Основные узлы надежно защищены от пыли, что обеспечивает надежность и долгий срок службы инструмента.
Преимущества
- Простой доступ к щеткам для замены
- Статор со специальным покрытием обмотки
- Пылезащищенный выключатель с ультразвуковой сваркой
- Защитный кожух диска с простой фиксацией без инструмента
- Плавная регулировка оборотов для различных видов работ
- Кабель питания с увеличенной длиной 3 м в резиновой изоляции
- Фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе
- Лабиринтное уплотнение всех шариковых подшипников создает непроницаемый для пыли воздушный барьер
- Защита от перегрузки предохраняет оператора и изделие при заклинивании диска
- Поддержание оборотов помогает работать без потери производительности при любой нагрузке
- Направляющий диффузор в системе обдува способствует стабильности температуры основных компонентов
- Низкий уровень шума за счет редуктора с косозубыми коническими шестернями
- Специальная конструкция щеткодержателя, предотвращающая повреждение коллектора при полном износе щеток