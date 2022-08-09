Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-125-1200 ЭМЗ
Арт. О00000009700
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Углошлифовальная машина Зубр 125мм УШМ-125-1200 ЭМ3 универсальна и надежна в эксплуатации. Применяется с целью резки, шлифования, обдирки и зачистки в домашних условиях, гараже, мастерской. Возможность регулировки оборотов позволяет подобрать оптимальный режим в зависимости от особенностей материалов.
Преимущества
- Защита от повреждения коллектора
- Выполнение широкого спектра работ
- Лабиринтное уплотнение подшипников
- Кожух для защиты оператора от искр и пыли
- Пылезащищенный выключатель (степень защиты IP5X)
- Удобная блокировка шпинделя для быстрой замены диска
- Корпус редуктора из алюминиевого сплава лучше отводит тепло
- Удобная основная рукоятка с оптимальным хватом и углом наклона к корпусу
- Дополнительная боковая рукоять для лучшего контроля
- Фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе