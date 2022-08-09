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Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-125-1200 ЭМЗ
3.0
1
3 640 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-125-1200 ЭМЗ
    Арт. О00000009700
    3.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-125-1200 ЭМЗ
    Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-125-1200 ЭМЗ
      Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-125-1200 ЭМЗ
      Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-125-1200 ЭМЗ

      Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-125-1200 ЭМЗ

      3 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000009700
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      3 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Углошлифовальная машина Зубр 125мм УШМ-125-1200 ЭМ3 универсальна и надежна в эксплуатации. Применяется с целью резки, шлифования, обдирки и зачистки в домашних условиях, гараже, мастерской. Возможность регулировки оборотов позволяет подобрать оптимальный режим в зависимости от особенностей материалов.

        Преимущества

        • Защита от повреждения коллектора
        • Выполнение широкого спектра работ
        • Лабиринтное уплотнение подшипников
        • Кожух для защиты оператора от искр и пыли
        • Пылезащищенный выключатель (степень защиты IP5X)
        • Удобная блокировка шпинделя для быстрой замены диска
        • Корпус редуктора из алюминиевого сплава лучше отводит тепло
        • Удобная основная рукоятка с оптимальным хватом и углом наклона к корпусу
        • Дополнительная боковая рукоять для лучшего контроля
        • Фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе