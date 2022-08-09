Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-125-1200 ЭМЗ

Преимущества

Защита от повреждения коллектора

Выполнение широкого спектра работ

Лабиринтное уплотнение подшипников

Кожух для защиты оператора от искр и пыли

Пылезащищенный выключатель (степень защиты IP5X)

Удобная блокировка шпинделя для быстрой замены диска

Корпус редуктора из алюминиевого сплава лучше отводит тепло

Удобная основная рукоятка с оптимальным хватом и углом наклона к корпусу

Дополнительная боковая рукоять для лучшего контроля

Фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе

Углошлифовальная машина Зубр 125мм УШМ-125-1200 ЭМ3 универсальна и надежна в эксплуатации. Применяется с целью резки, шлифования, обдирки и зачистки в домашних условиях, гараже, мастерской. Возможность регулировки оборотов позволяет подобрать оптимальный режим в зависимости от особенностей материалов.