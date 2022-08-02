Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14 DCL-RA, с фонарем
Арт. Х12713243
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|31
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт HITACHI DS14DCL-RА - это инструмент, удобный при работе в местах без доступа к электричеству. Область применения - сверление отверстий, заворачивание/отворачивание шурупов. В комплект поставки помимо инструмента входят два аккумулятора, зарядное устройство, фонарь и набор бит. Хранить и переносить дрель удобно в поставляемом кейсе.
Преимущества
- Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
- Мягкие накладки на рукоятке - для комфортной работы аккумуляторной дрелью-шуруповертом HITACHI DS14DCL-RА
- Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах, не имеющих доступа к сети электропитания
- Наличие режима сверления
- Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
- Небольшие габариты и малый вес (1,4 килограмма) - для неутомительной работы оператора