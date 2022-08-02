Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14 DCL-RA, с фонарем

Преимущества

Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева

Мягкие накладки на рукоятке - для комфортной работы аккумуляторной дрелью-шуруповертом HITACHI DS14DCL-RА

Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах, не имеющих доступа к сети электропитания

Наличие режима сверления

Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти

Небольшие габариты и малый вес (1,4 килограмма) - для неутомительной работы оператора

Аккумуляторная дрель-шуруповерт HITACHI DS14DCL-RА - это инструмент, удобный при работе в местах без доступа к электричеству. Область применения - сверление отверстий, заворачивание/отворачивание шурупов. В комплект поставки помимо инструмента входят два аккумулятора, зарядное устройство, фонарь и набор бит. Хранить и переносить дрель удобно в поставляемом кейсе.