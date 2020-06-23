Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RC
4.7
25
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RC
    Арт. Х12713242
    4.7
    25
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RC

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12713242
      4.7
      25

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Макс. крутящий момент, Нм
      		31
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Емкость аккумулятора, А/ч
      		1.5
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный шуруповерт Hitachi DS14DCL-RC предназначен для профессионального использования. Область применения - затяжка шурупов, сверление металла и дерева. Благодаря наличию функции обратного вращения, инструмент имеет возможность выворачивания крепежных элементов.

        Преимущества

        • Для легкого выкручивания сверла из материала и выворачивания крепежа, инструмент оснащен функцией реверса
        • С помощью нажатия на клавишу пуска легко и просто регулировать рабочую скорость шуруповерта
        • Аккумулятор в комплекте - для продолжительной работы в местах без доступа к сети электропитания
        • Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, малым саморазрядом и отсутствием эффекта памяти