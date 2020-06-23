Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RC
Арт. Х12713242
Характеристики
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Производитель
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Макс. крутящий момент, Нм
|31
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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Емкость аккумулятора, А/ч
|1.5
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Класс товара
|бытовой
- Аккумуляторный шуруповерт Hitachi DS14DCL-RC предназначен для профессионального использования. Область применения - затяжка шурупов, сверление металла и дерева. Благодаря наличию функции обратного вращения, инструмент имеет возможность выворачивания крепежных элементов.
Преимущества
- Для легкого выкручивания сверла из материала и выворачивания крепежа, инструмент оснащен функцией реверса
- С помощью нажатия на клавишу пуска легко и просто регулировать рабочую скорость шуруповерта
- Аккумулятор в комплекте - для продолжительной работы в местах без доступа к сети электропитания
- Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, малым саморазрядом и отсутствием эффекта памяти