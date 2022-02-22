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Диск алмазный STURM 9020-04-150x22-C
5.0
2
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Алмазные диски для плиткорезов
    Диск алмазный STURM 9020-04-150x22-C
    Арт. 9002316
    5.0
    2
    Диск алмазный STURM 9020-04-150x22-C
    Диск алмазный STURM 9020-04-150x22-C
      Диск алмазный STURM 9020-04-150x22-C
      Диск алмазный STURM 9020-04-150x22-C

      Диск алмазный STURM 9020-04-150x22-C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9002316
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		металл, бетон, кирпич, керамика, кафель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск алмазный сегментный Sturm 9020-04-150x22-C предназначен для ручных резчиков и станков. Применяется для сухого реза по камню, кирпичу, бетону и асфальту. Диск имеет высокую концентрацию алмазов внутри рабочего слоя. Металлическая связующая обеспечивает эффективную работу. Высота сегментов – 7 мм.
        В комплекте поставляется переходное кольцо 22.2/20 мм.