Диск алмазный STURM 9020-04-150x22-C

Диск алмазный сегментный Sturm 9020-04-150x22-C предназначен для ручных резчиков и станков. Применяется для сухого реза по камню, кирпичу, бетону и асфальту. Диск имеет высокую концентрацию алмазов внутри рабочего слоя. Металлическая связующая обеспечивает эффективную работу. Высота сегментов – 7 мм.

В комплекте поставляется переходное кольцо 22.2/20 мм.