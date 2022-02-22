Диск алмазный STURM 9020-04-150x22-C
Арт. 9002316
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|металл, бетон, кирпич, керамика, кафель
- Диск алмазный сегментный Sturm 9020-04-150x22-C предназначен для ручных резчиков и станков. Применяется для сухого реза по камню, кирпичу, бетону и асфальту. Диск имеет высокую концентрацию алмазов внутри рабочего слоя. Металлическая связующая обеспечивает эффективную работу. Высота сегментов – 7 мм.
В комплекте поставляется переходное кольцо 22.2/20 мм.