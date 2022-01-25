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Алмазный диск STURM 9020-04-150x22-T
5.0
1
440 ₽
Алмазные диски для плиткорезов
    Алмазный диск STURM 9020-04-150x22-T
    Арт. 9002311
    5.0
    1
    Алмазный диск STURM 9020-04-150x22-T
    Алмазный диск STURM 9020-04-150x22-T
      Алмазный диск STURM 9020-04-150x22-T
      Алмазный диск STURM 9020-04-150x22-T

      Алмазный диск STURM 9020-04-150x22-T

      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9002311
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		металл, бетон, камень, кирпич, керамика, кафель, стекло
      Все характеристики
      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск алмазный Turbo Sturm 9020-04-150x22-T предназначен для ручных резчиков и станков. Применяется для мокрого и сухого реза железобетона, камня, кирпича, бордюров и тротуарной плитки. Диск имеет высокую концентрацию алмазов внутри рабочего слоя. Металлическая связующая обеспечивает эффективную работу. Высота сегментов – 7 мм.
         В комплекте поставляется переходное кольцо 22.2/20 мм.