Алмазный диск STURM 9020-04-150x22-T
Арт. 9002311
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|металл, бетон, камень, кирпич, керамика, кафель, стекло
- Диск алмазный Turbo Sturm 9020-04-150x22-T предназначен для ручных резчиков и станков. Применяется для мокрого и сухого реза железобетона, камня, кирпича, бордюров и тротуарной плитки. Диск имеет высокую концентрацию алмазов внутри рабочего слоя. Металлическая связующая обеспечивает эффективную работу. Высота сегментов – 7 мм.
В комплекте поставляется переходное кольцо 22.2/20 мм.