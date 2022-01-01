Диск алмазный несегментный Практика "Мастер" 774-870
Арт. О00000024173
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|керамика
- Диск алмазный несегментный ПРАКТИКА "Мастер" 150 х 22 мм (1 шт.) коробка, 774-870. Алмазный диск для разрезания керамической и мраморной облицовочной плитки. Применяется как с ручным электро инструментом, так и в стационарных станках. В процессе работы рекомендуется применять водное охлаждение, не использовать для резки керамогранита