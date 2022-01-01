Турбированный алмазный диск Практика Профи 030-801, 150 мм
Арт. О00000024202
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон, камень, кирпич
- Серия Профи. Тип TURBO-Сегмент. Сегмент 10мм. ГОСТ 10110-87. Универсальный диск предназначен для резания бетона, армированного бетона, кирпича, общестроительных материалов, тротуарной плитки. Для ручного электроинструмента
Преимущества
- Новая турбированная форма позволяет обеспечить высокую скорость реза и на 50% больший ресурс по сравнению с серией Мастер
- Тело диска защищено дополнительными боковыми алмазными сегментами, предохраняющими диск от “подрезания”
- Сухой рез. Охлаждение водой увеличивает ресурс диска