Турбо-сегментный алмазный диск Практика Эксперт-Бетон 030-771, 150 мм
Арт. О00000024210
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон
- Специализированный диск для профессионального применения по бетону, армированному бетону, искусственному и натуральному камню. Серия Эксперт. Тип TURBO-Сегмент. Сегмент 10 мм. ГОСТ 10110-87. Лучшая серия для сложных работ по материалам неоднородного состава
Преимущества
- Для большого объема работ
- Не рекомендован для абразивных материалов
- Сухой рез. Охлаждение водой увеличивает ресурс диска