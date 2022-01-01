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Турбо-сегментный алмазный диск Практика Эксперт-Бетон 030-771, 150 мм
1 415 ₽
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Турбо-сегментный алмазный диск Практика Эксперт-Бетон 030-771, 150 мм
    Арт. О00000024210
    Турбо-сегментный алмазный диск Практика Эксперт-Бетон 030-771, 150 мм
    Турбо-сегментный алмазный диск Практика Эксперт-Бетон 030-771, 150 мм
    Турбо-сегментный алмазный диск Практика Эксперт-Бетон 030-771, 150 мм
    Турбо-сегментный алмазный диск Практика Эксперт-Бетон 030-771, 150 мм
      Турбо-сегментный алмазный диск Практика Эксперт-Бетон 030-771, 150 мм
      Турбо-сегментный алмазный диск Практика Эксперт-Бетон 030-771, 150 мм
      Турбо-сегментный алмазный диск Практика Эксперт-Бетон 030-771, 150 мм
      Турбо-сегментный алмазный диск Практика Эксперт-Бетон 030-771, 150 мм

      Турбо-сегментный алмазный диск Практика Эксперт-Бетон 030-771, 150 мм

      1 415 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024210

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон
      Все характеристики
      1 415 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Специализированный диск для профессионального применения по бетону, армированному бетону, искусственному и натуральному камню. Серия Эксперт. Тип TURBO-Сегмент. Сегмент 10 мм. ГОСТ 10110-87. Лучшая серия для сложных работ по материалам неоднородного состава

        Преимущества

        • Для большого объема работ
        • Не рекомендован для абразивных материалов
        • Сухой рез. Охлаждение водой увеличивает ресурс диска