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Бензиновый триммер BIG-M BC263BM-RS 364699, в комплекте нож 230 мм + триммерная насадка Pitasul
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер BIG-M BC263BM-RS 364699, в комплекте нож 230 мм + триммерная насадка Pitasul
    Арт. X186129250
    5.0
    2
    Бензиновый триммер BIG-M BC263BM-RS 364699, в комплекте нож 230 мм + триммерная насадка Pitasul

      Бензиновый триммер BIG-M BC263BM-RS 364699, в комплекте нож 230 мм + триммерная насадка Pitasul

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186129250
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Maruyama
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		5
      Мощность, л.с.
      		1.16
      Ширина скашивания леской, см
      		23
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензотриммер Big-M BC263BM-RS от компании Maruyama – универсальный инструмент для садовых, полевых и ландшафтных работ. Поставляется с 2-мя режущими элементами: косильной головкой с леской для ухода за газоном, кошения густой и жесткой травы, высоких сорняков и пильным диском для срезания кустарника, тонких деревьев, сухостоя и другой растительности. Доступная стоимость бензотриммера Big-M BC263BM-RS выгодно сочетается с высокой мощностью, мобильностью и простотой управления.

        Преимущества

        • Двухтактный бензиновый двигатель Eco Engine с инновационной системой замкнутой циркуляции выхлопных газов
        • Круиз-контроль: контроль расхода топлива и регулировка скорости вращения
        • Малый расход топлива
        • Низкий уровень шума
        • Передовая система антивибрации
        • Система легкого старта
        • Жесткий вал
        • Удобная велосипедная рукоятка с нескользящими резиновыми накладками
        • Возможность регулировать высоту и угол наклона рукоятки
        • Центр управления расположен непосредственно на конце ручки
        • Объем топливного бака 600 мл
        • Бак из полупрозрачного пластика для контроля уровня топлива
        • Штанга прямая, неразборная, из прочного алюминия
        • Комфортный для работы вес 5,2 кг
        • Прочный пластиковый кожух для защиты от порезов и от летящей травы
        • Стильный дизайн корпуса в синем цвете