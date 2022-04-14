Бензиновый триммер BIG-M BC263BM-RS 364699, в комплекте нож 230 мм + триммерная насадка Pitasul

Преимущества

Двухтактный бензиновый двигатель Eco Engine с инновационной системой замкнутой циркуляции выхлопных газов

Круиз-контроль: контроль расхода топлива и регулировка скорости вращения

Малый расход топлива

Низкий уровень шума

Передовая система антивибрации

Система легкого старта

Жесткий вал

Удобная велосипедная рукоятка с нескользящими резиновыми накладками

Возможность регулировать высоту и угол наклона рукоятки

Центр управления расположен непосредственно на конце ручки

Объем топливного бака 600 мл

Бак из полупрозрачного пластика для контроля уровня топлива

Штанга прямая, неразборная, из прочного алюминия

Комфортный для работы вес 5,2 кг

Прочный пластиковый кожух для защиты от порезов и от летящей травы

Стильный дизайн корпуса в синем цвете

Бензотриммер Big-M BC263BM-RS от компании Maruyama – универсальный инструмент для садовых, полевых и ландшафтных работ. Поставляется с 2-мя режущими элементами: косильной головкой с леской для ухода за газоном, кошения густой и жесткой травы, высоких сорняков и пильным диском для срезания кустарника, тонких деревьев, сухостоя и другой растительности. Доступная стоимость бензотриммера Big-M BC263BM-RS выгодно сочетается с высокой мощностью, мобильностью и простотой управления.