Бензиновый триммер BIG-M BC263BM-RS 364699, в комплекте нож 230 мм + триммерная насадка Pitasul
Арт. X186129250
Бензиновый триммер BIG-M BC263BM-RS 364699, в комплекте нож 230 мм + триммерная насадка Pitasul
Арт. X186129250
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|5
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Мощность, л.с.
|1.16
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Ширина скашивания леской, см
|23
- Бензотриммер Big-M BC263BM-RS от компании Maruyama – универсальный инструмент для садовых, полевых и ландшафтных работ. Поставляется с 2-мя режущими элементами: косильной головкой с леской для ухода за газоном, кошения густой и жесткой травы, высоких сорняков и пильным диском для срезания кустарника, тонких деревьев, сухостоя и другой растительности. Доступная стоимость бензотриммера Big-M BC263BM-RS выгодно сочетается с высокой мощностью, мобильностью и простотой управления.
Преимущества
- Двухтактный бензиновый двигатель Eco Engine с инновационной системой замкнутой циркуляции выхлопных газов
- Круиз-контроль: контроль расхода топлива и регулировка скорости вращения
- Малый расход топлива
- Низкий уровень шума
- Передовая система антивибрации
- Система легкого старта
- Жесткий вал
- Удобная велосипедная рукоятка с нескользящими резиновыми накладками
- Возможность регулировать высоту и угол наклона рукоятки
- Центр управления расположен непосредственно на конце ручки
- Объем топливного бака 600 мл
- Бак из полупрозрачного пластика для контроля уровня топлива
- Штанга прямая, неразборная, из прочного алюминия
- Комфортный для работы вес 5,2 кг
- Прочный пластиковый кожух для защиты от порезов и от летящей травы
- Стильный дизайн корпуса в синем цвете