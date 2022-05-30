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Бензиновый культиватор Carver T-350
5.0
3
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Бензиновый культиватор Carver T-350
    Арт. Ю00000019694
    5.0
    3
    Бензиновый культиватор Carver T-350

      Бензиновый культиватор Carver T-350

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000019694
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Carver
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость топливного бака, л
      		1.6
      Объем двигателя, см. куб.
      		87
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотокультиватор CARVER T-350 01.006.00015 оснащен металлическими фрезами для обработки почвы. Используется при температуре от +1°С до +40°С. Имеет бензиновый двигатель мощностью 3 л.с. Прост при техническом облуживании. Данный агрегат предназначен для небольших участков. Передняя рукоятка и небольшой вес позволяют самостоятельно переносить культиватор.

        Преимущества

        • Складная рукоятка - удобство хранения и транспортировки
        • Надежный цепной редуктор
        • Сошник для регулировки глубины обработки
        • Вместительный топливный бак - длительная работа без дозаправки
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Можно изменять количества фрез в зависимости от необходимой ширины обработки