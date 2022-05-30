Бензиновый культиватор Carver T-350
Арт. Ю00000019694
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Емкость топливного бака, л
|1.6
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Объем двигателя, см. куб.
|87
- Мотокультиватор CARVER T-350 01.006.00015 оснащен металлическими фрезами для обработки почвы. Используется при температуре от +1°С до +40°С. Имеет бензиновый двигатель мощностью 3 л.с. Прост при техническом облуживании. Данный агрегат предназначен для небольших участков. Передняя рукоятка и небольшой вес позволяют самостоятельно переносить культиватор.
Преимущества
- Складная рукоятка - удобство хранения и транспортировки
- Надежный цепной редуктор
- Сошник для регулировки глубины обработки
- Вместительный топливный бак - длительная работа без дозаправки
- Воздушное охлаждение двигателя
- Можно изменять количества фрез в зависимости от необходимой ширины обработки