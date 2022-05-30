Бензиновый культиватор Carver T-350

Преимущества

Складная рукоятка - удобство хранения и транспортировки

Надежный цепной редуктор

Сошник для регулировки глубины обработки

Вместительный топливный бак - длительная работа без дозаправки

Воздушное охлаждение двигателя

Можно изменять количества фрез в зависимости от необходимой ширины обработки

Мотокультиватор CARVER T-350 01.006.00015 оснащен металлическими фрезами для обработки почвы. Используется при температуре от +1°С до +40°С. Имеет бензиновый двигатель мощностью 3 л.с. Прост при техническом облуживании. Данный агрегат предназначен для небольших участков. Передняя рукоятка и небольшой вес позволяют самостоятельно переносить культиватор.