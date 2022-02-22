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Бита шестигранная Jonnesway D165MN06M, 6 мм
5.0
2
325 ₽
Биты с торцевой головкой
    Бита шестигранная Jonnesway D165MN06M, 6 мм
    Арт. Х15087852
    5.0
    2
    Бита шестигранная Jonnesway D165MN06M, 6 мм
    Бита шестигранная Jonnesway D165MN06M, 6 мм
    Бита шестигранная Jonnesway D165MN06M, 6 мм
    Бита шестигранная Jonnesway D165MN06M, 6 мм
    Бита шестигранная Jonnesway D165MN06M, 6 мм
      Бита шестигранная Jonnesway D165MN06M, 6 мм
      Бита шестигранная Jonnesway D165MN06M, 6 мм
      Бита шестигранная Jonnesway D165MN06M, 6 мм
      Бита шестигранная Jonnesway D165MN06M, 6 мм
      Бита шестигранная Jonnesway D165MN06M, 6 мм

      Бита шестигранная Jonnesway D165MN06M, 6 мм

      325 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15087852
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		0.03
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
      325 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бита Jonnesway D165MN06M используется в качестве сменной оснастки для механического инструмента при работе с шестигранным крепежом. Благодаря оптимальной геометрии достигается высокая эффективность завинчивания. Магнитная рабочая поверхность обеспечивает лучшее позиционирование и сцепление с деталью, а повышенная твердость гарантирует долгий срок службы насадки.