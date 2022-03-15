Набор бит Nox Titan 556622, 1/4", PH2x50 мм, 2 шт.

Набор бит Nox Titan 556622, 2 шт. - имеют высокую прочность и крутящий момент благодаря специальному составу стали и методу закалки. Дополнительная прочность поверхности обеспечивается благодаря покрытию нитридом титана. Высокая точность фрезерования форм. Биты используются для заворачивания и отворачивания саморезов или шурупов дрелью или шуруповертом.