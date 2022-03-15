Набор бит Nox Titan 556622, 1/4", PH2x50 мм, 2 шт.
Арт. Х130226
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.02
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Особенности бит
|профессиональная
- Набор бит Nox Titan 556622, 2 шт. - имеют высокую прочность и крутящий момент благодаря специальному составу стали и методу закалки. Дополнительная прочность поверхности обеспечивается благодаря покрытию нитридом титана. Высокая точность фрезерования форм. Биты используются для заворачивания и отворачивания саморезов или шурупов дрелью или шуруповертом.