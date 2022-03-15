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Набор бит Nox Titan 556622, 1/4", PH2x50 мм, 2 шт.
5.0
4
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Биты крестовые PH
    Набор бит Nox Titan 556622, 1/4", PH2x50 мм, 2 шт.
    Арт. Х130226
    5.0
    4
    Набор бит Nox Titan 556622, 1/4", PH2x50 мм, 2 шт.

      Набор бит Nox Titan 556622, 1/4", PH2x50 мм, 2 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130226
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Nox
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.02
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор бит Nox Titan 556622, 2 шт. - имеют высокую прочность и крутящий момент благодаря специальному составу стали и методу закалки. Дополнительная прочность поверхности обеспечивается благодаря покрытию нитридом титана. Высокая точность фрезерования форм. Биты используются для заворачивания и отворачивания саморезов или шурупов дрелью или шуруповертом.