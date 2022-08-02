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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedImpact 18 06039B510B
5.0
1
Найти аналог
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedImpact 18 06039B510B
    Арт. О00000034306
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedImpact 18 06039B510B
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedImpact 18 06039B510B
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedImpact 18 06039B510B
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedImpact 18 06039B510B

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedImpact 18 06039B510B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000034306
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		36
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedImpact 18 06039B510B с интуитивно понятным управлением помогает решать различные задачи по обработке древесины, пластмассы и металла. Быстрозажимной патрон и блокировка шпинделя облегчает замену оснастки, что экономит время пользователя. Встроенная подсветка обеспечивает точную работу даже в темных условиях. В комплект входят 2 насадки: угловая и эксцентриковая. Это расширяет возможности инструмента.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
        • Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
        • Рукоятка с мягкой накладкой – для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости
        • 2 насадки в комплекте – не нужно тратить дополнительное время на поиски
        • 2 аккумулятора для работы без простоев
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Быстрая зарядка (до 80% 40 мин, до 100% 60 мин)
        • Аккумуляторы подходят для всей линейки 18В инструментов для домашних мастеров и садовой техники
        • Чемодан для удобства хранения и транспортировки