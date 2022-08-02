Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedImpact 18 06039B510B
Арт. О00000034306
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|36
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedImpact 18 06039B510B с интуитивно понятным управлением помогает решать различные задачи по обработке древесины, пластмассы и металла. Быстрозажимной патрон и блокировка шпинделя облегчает замену оснастки, что экономит время пользователя. Встроенная подсветка обеспечивает точную работу даже в темных условиях. В комплект входят 2 насадки: угловая и эксцентриковая. Это расширяет возможности инструмента.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
- Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
- Рукоятка с мягкой накладкой – для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости
- 2 насадки в комплекте – не нужно тратить дополнительное время на поиски
- 2 аккумулятора для работы без простоев
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Быстрая зарядка (до 80% 40 мин, до 100% 60 мин)
- Аккумуляторы подходят для всей линейки 18В инструментов для домашних мастеров и садовой техники
- Чемодан для удобства хранения и транспортировки