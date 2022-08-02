Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы

Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности

Рукоятка с мягкой накладкой – для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости

2 насадки в комплекте – не нужно тратить дополнительное время на поиски

2 аккумулятора для работы без простоев

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

Быстрая зарядка (до 80% 40 мин, до 100% 60 мин)

Аккумуляторы подходят для всей линейки 18В инструментов для домашних мастеров и садовой техники

Чемодан для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedImpact 18 06039B510B с интуитивно понятным управлением помогает решать различные задачи по обработке древесины, пластмассы и металла. Быстрозажимной патрон и блокировка шпинделя облегчает замену оснастки, что экономит время пользователя. Встроенная подсветка обеспечивает точную работу даже в темных условиях. В комплект входят 2 насадки: угловая и эксцентриковая. Это расширяет возможности инструмента.