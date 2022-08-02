Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-110C 06019G030D
Арт. О00000034269
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Венгрия
|
Родина бренда
|Германия
|
Класс товара
|профессиональный
|
Макс. крутящий момент, Нм
|110
|
Тип
|аккумуляторный, ударный
|
Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-110C 06019G030D работает в режимах ударного и безударного сверления. Также подходит для завинчивания/отвинчивания винтов и шурупов. Имеет возможность установки модуля Bluetooth Low Energy Module GCY 30-4. Бесщеточный двигатель повышает производительность и продлевает срок службы. Металлический быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Регулировка скорости дает возможность подобрать оптимальный режим в зависимости от задачи. Дополнительная рукоять улучшает контроль над инструментом. Светодиодная подсветка для оптимального освещения рабочего пространства. Реверс помогает безопасно извлечь заклинившее сверло из материала.
Преимущества
- Высокий крутящий момент
- Обрезиненная рукоять для надежного хвата
- Прочность: цельнометаллический патрон для самых сложных работ
- Данные и настройки электроинструмента при установленном модуле Bluetooth Low Energy Module GCY 30-4 могут передаваться на мобильный телефон
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
- Кейс для удобства хранения и транспортировки