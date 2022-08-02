Преимущества

Высокий крутящий момент

Обрезиненная рукоять для надежного хвата

Прочность: цельнометаллический патрон для самых сложных работ

Данные и настройки электроинструмента при установленном модуле Bluetooth Low Energy Module GCY 30-4 могут передаваться на мобильный телефон

Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда

Кейс для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-110C 06019G030D работает в режимах ударного и безударного сверления. Также подходит для завинчивания/отвинчивания винтов и шурупов. Имеет возможность установки модуля Bluetooth Low Energy Module GCY 30-4. Бесщеточный двигатель повышает производительность и продлевает срок службы. Металлический быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Регулировка скорости дает возможность подобрать оптимальный режим в зависимости от задачи. Дополнительная рукоять улучшает контроль над инструментом. Светодиодная подсветка для оптимального освещения рабочего пространства. Реверс помогает безопасно извлечь заклинившее сверло из материала.