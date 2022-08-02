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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-110C 06019G030D
5.0
1
Найти аналог
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-110C 06019G030D
    Арт. О00000034269
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-110C 06019G030D
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-110C 06019G030D
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-110C 06019G030D
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-110C 06019G030D

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-110C 06019G030D

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034269
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		110
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-110C 06019G030D работает в режимах ударного и безударного сверления. Также подходит для завинчивания/отвинчивания винтов и шурупов. Имеет возможность установки модуля Bluetooth Low Energy Module GCY 30-4. Бесщеточный двигатель повышает производительность и продлевает срок службы. Металлический быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Регулировка скорости дает возможность подобрать оптимальный режим в зависимости от задачи. Дополнительная рукоять улучшает контроль над инструментом. Светодиодная подсветка для оптимального освещения рабочего пространства. Реверс помогает безопасно извлечь заклинившее сверло из материала.

        Преимущества

        • Высокий крутящий момент
        • Обрезиненная рукоять для надежного хвата
        • Прочность: цельнометаллический патрон для самых сложных работ
        • Данные и настройки электроинструмента при установленном модуле Bluetooth Low Energy Module GCY 30-4 могут передаваться на мобильный телефон
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
        • Кейс для удобства хранения и транспортировки