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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch UniversalImpact 18V 06039D4102
5.0
1
Найти аналог
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch UniversalImpact 18V 06039D4102
    Арт. О00000034323
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch UniversalImpact 18V 06039D4102
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch UniversalImpact 18V 06039D4102
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch UniversalImpact 18V 06039D4102
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch UniversalImpact 18V 06039D4102
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch UniversalImpact 18V 06039D4102
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch UniversalImpact 18V 06039D4102
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch UniversalImpact 18V 06039D4102
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch UniversalImpact 18V 06039D4102
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch UniversalImpact 18V 06039D4102
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch UniversalImpact 18V 06039D4102
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch UniversalImpact 18V 06039D4102
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch UniversalImpact 18V 06039D4102
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch UniversalImpact 18V 06039D4102
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch UniversalImpact 18V 06039D4102
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch UniversalImpact 18V 06039D4102
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch UniversalImpact 18V 06039D4102

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch UniversalImpact 18V 06039D4102

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034323
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		34
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт BOSCH UniversalImpact 18V 06039D4102 легкий и компактный инструмент с плавной регулировкой мощностью для выполнения разнообразных задач. Эта мощная, легкая и компактная дрель-шуруповерт идеально сочетает в себе мощность и универсальность.

        Преимущества

        • Элегантная эргономичная конструкция повышает удобство работы
        • Возможность расходования нужного количества энергии для каждой задачи упрощается благодаря 20 различным настройкам крутящего момента и выбору режимов сверления и ударного сверления
        • Высокопроизводительный двухскоростной планетарный редуктор соответствует требованиям любых задач
        • UniversalImpact 18V предназначена для сверления и завинчивания по дереву и металлу, а также ударного сверления по кирпичной кладке
        • Хвостовик 10 мм и быстрозажимной патрон упрощают замену бит и сверл