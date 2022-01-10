Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch UniversalImpact 18V 06039D4102
Арт. О00000034323
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|34
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт BOSCH UniversalImpact 18V 06039D4102 легкий и компактный инструмент с плавной регулировкой мощностью для выполнения разнообразных задач. Эта мощная, легкая и компактная дрель-шуруповерт идеально сочетает в себе мощность и универсальность.
Преимущества
- Элегантная эргономичная конструкция повышает удобство работы
- Возможность расходования нужного количества энергии для каждой задачи упрощается благодаря 20 различным настройкам крутящего момента и выбору режимов сверления и ударного сверления
- Высокопроизводительный двухскоростной планетарный редуктор соответствует требованиям любых задач
- UniversalImpact 18V предназначена для сверления и завинчивания по дереву и металлу, а также ударного сверления по кирпичной кладке
- Хвостовик 10 мм и быстрозажимной патрон упрощают замену бит и сверл