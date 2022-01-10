Преимущества

Элегантная эргономичная конструкция повышает удобство работы

Возможность расходования нужного количества энергии для каждой задачи упрощается благодаря 20 различным настройкам крутящего момента и выбору режимов сверления и ударного сверления

Высокопроизводительный двухскоростной планетарный редуктор соответствует требованиям любых задач

UniversalImpact 18V предназначена для сверления и завинчивания по дереву и металлу, а также ударного сверления по кирпичной кладке

Хвостовик 10 мм и быстрозажимной патрон упрощают замену бит и сверл

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт BOSCH UniversalImpact 18V 06039D4102 легкий и компактный инструмент с плавной регулировкой мощностью для выполнения разнообразных задач. Эта мощная, легкая и компактная дрель-шуруповерт идеально сочетает в себе мощность и универсальность.