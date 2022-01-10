Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-60 C 0.601.9G2.100
Арт. О00000009478
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|60
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-60 C 0.601.9G2.100 предназначена для сверления отверстий и закручивания шурупов. Двухскоростной редуктор необходим для работ с крепежом на первой (пониженной) скорости и для сверления на второй (повышенной). Литиево-ионные аккумуляторы оснащены защитой Electronic Cell Protection и дольше работают на одном заряде. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
- Защита двигателя от перегрузки и перегрева - для долгого срока службы
- Удобная рукоятка Softgrip - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости
- Металлическая скоба - для ношения Bosch GSB 18V-60 C 0.601.9G2.100 на ремне
- Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
- 2 аккумулятора - для работы без простоев
- Наилучшие результаты благодаря высокой мощности и индивидуальным настройкам инструмента в приложении Toolbox
- Система Flexible Power - можно устанавливать любой 18 В аккумулятор и использовать зарядное устройство с любым 18 В инструментом
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей