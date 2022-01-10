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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-60 C 0.601.9G2.100
5.0
1
Найти аналог
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-60 C 0.601.9G2.100
    Арт. О00000009478
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-60 C 0.601.9G2.100
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-60 C 0.601.9G2.100
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-60 C 0.601.9G2.100
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-60 C 0.601.9G2.100
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-60 C 0.601.9G2.100
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-60 C 0.601.9G2.100
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-60 C 0.601.9G2.100
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-60 C 0.601.9G2.100

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-60 C 0.601.9G2.100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000009478
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		60
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-60 C 0.601.9G2.100 предназначена для сверления отверстий и закручивания шурупов. Двухскоростной редуктор необходим для работ с крепежом на первой (пониженной) скорости и для сверления на второй (повышенной). Литиево-ионные аккумуляторы оснащены защитой Electronic Cell Protection и дольше работают на одном заряде. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона
        • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
        • Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Защита двигателя от перегрузки и перегрева - для долгого срока службы
        • Удобная рукоятка Softgrip - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости
        • Металлическая скоба - для ношения Bosch GSB 18V-60 C 0.601.9G2.100 на ремне
        • Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
        • 2 аккумулятора - для работы без простоев
        • Наилучшие результаты благодаря высокой мощности и индивидуальным настройкам инструмента в приложении Toolbox
        • Система Flexible Power - можно устанавливать любой 18 В аккумулятор и использовать зарядное устройство с любым 18 В инструментом
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей