Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона

Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы

Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении

Защита двигателя от перегрузки и перегрева - для долгого срока службы

Удобная рукоятка Softgrip - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости

Металлическая скоба - для ношения Bosch GSB 18V-60 C 0.601.9G2.100 на ремне

Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии

2 аккумулятора - для работы без простоев

Наилучшие результаты благодаря высокой мощности и индивидуальным настройкам инструмента в приложении Toolbox

Система Flexible Power - можно устанавливать любой 18 В аккумулятор и использовать зарядное устройство с любым 18 В инструментом

Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-60 C 0.601.9G2.100 предназначена для сверления отверстий и закручивания шурупов. Двухскоростной редуктор необходим для работ с крепежом на первой (пониженной) скорости и для сверления на второй (повышенной). Литиево-ионные аккумуляторы оснащены защитой Electronic Cell Protection и дольше работают на одном заряде. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла.