Аккумуляторный ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-50 06019H5120
Арт. О00000034292
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|50
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|бесщеточный
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- Аккумуляторный ударный шуруповерт Bosch GSB 18V-50 06019H5120 применяется для закручивания крепежа, а также сверления отверстий в мягких и твердых материалах. Поставляется в комплекте с двумя аккумуляторами, что обеспечивает бесперебойную работу. Бесщеточный двигатель способствует максимальной производительности. Подсветка оптимально освещает рабочую область в затемненных помещениях. Благодаря быстрозажимному патрону смена оснастки занимает минимум времени и усилий.
Преимущества
- Двухскоростной редуктор
- Прочный металлический патрон
- Обрезиненная рукоять для уверенного хвата
- Надежный и долговечный бесщеточный двигатель
- Регулировка оборотов для оптимальной работы Bosch GSB 18V-50 06019H5120 с материалами
- Автоматическая фиксация шпинделя для быстрой замены оснастки
- Реверс помогает безопасно извлечь заклинившее сверло
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда