Аккумуляторный ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-50 06019H5120

Преимущества

Двухскоростной редуктор

Прочный металлический патрон

Обрезиненная рукоять для уверенного хвата

Надежный и долговечный бесщеточный двигатель

Регулировка оборотов для оптимальной работы Bosch GSB 18V-50 06019H5120 с материалами

Автоматическая фиксация шпинделя для быстрой замены оснастки

Реверс помогает безопасно извлечь заклинившее сверло

Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда

Аккумуляторный ударный шуруповерт Bosch GSB 18V-50 06019H5120 применяется для закручивания крепежа, а также сверления отверстий в мягких и твердых материалах. Поставляется в комплекте с двумя аккумуляторами, что обеспечивает бесперебойную работу. Бесщеточный двигатель способствует максимальной производительности. Подсветка оптимально освещает рабочую область в затемненных помещениях. Благодаря быстрозажимному патрону смена оснастки занимает минимум времени и усилий.