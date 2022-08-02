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Аккумуляторный ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-50 06019H5120
5.0
1
Найти аналог
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторный ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-50 06019H5120
    Арт. О00000034292
    5.0
    1
    Аккумуляторный ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-50 06019H5120
    Аккумуляторный ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-50 06019H5120
      Аккумуляторный ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-50 06019H5120
      Аккумуляторный ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-50 06019H5120

      Аккумуляторный ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-50 06019H5120

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000034292
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		50
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторный ударный шуруповерт Bosch GSB 18V-50 06019H5120 применяется для закручивания крепежа, а также сверления отверстий в мягких и твердых материалах. Поставляется в комплекте с двумя аккумуляторами, что обеспечивает бесперебойную работу. Бесщеточный двигатель способствует максимальной производительности. Подсветка оптимально освещает рабочую область в затемненных помещениях. Благодаря быстрозажимному патрону смена оснастки занимает минимум времени и усилий.

        Преимущества

        • Двухскоростной редуктор
        • Прочный металлический патрон
        • Обрезиненная рукоять для уверенного хвата
        • Надежный и долговечный бесщеточный двигатель
        • Регулировка оборотов для оптимальной работы Bosch GSB 18V-50 06019H5120 с материалами
        • Автоматическая фиксация шпинделя для быстрой замены оснастки
        • Реверс помогает безопасно извлечь заклинившее сверло
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда