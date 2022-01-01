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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-35 06019H8002
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-35 06019H8002
    Арт. О00000034297
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-35 06019H8002
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-35 06019H8002
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-35 06019H8002
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-35 06019H8002
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-35 06019H8002
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-35 06019H8002
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-35 06019H8002
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-35 06019H8002

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-35 06019H8002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000034297

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		35
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторный бесщеточный шуруповерт Bosch GSR 12V-35 0.601.9H8.002 используется при отделочных, ремонтных и строительных работах. Компактный размер корпуса обеспечивает удобство в труднодоступных местах. В комплект входят два аккумулятора. Надежный бесщеточный двигатель гарантирует высокую производительность. Функция реверса облегчает извлечение заклинившего сверла из материала. Встроенная подсветка оптимально освещает рабочее пространство.

        Преимущества

        • Удобный подвес инструмента
        • Система защиты аккумулятора
        • Легкий вес для неутомительной работы
        • Обрезиненная рукоять для надежного захвата
        • Быстрозажимной патрон для легкой смены оснастки
        • Идеальное соотношение производительности и компактности
        • Увеличение срока службы благодаря бесщеточному двигателю
        • Отключение двигателя при перегрузке, перегрева или блокировке
        • Оптимальная передача мощности и снижение износа за счет цельнометаллического редуктора
        • Оптимизированный крутящий момент для завинчивания шурупов и скорости сверления
        • Наилучшие результаты благодаря предварительно выбранной скорости для задач, требующих определенной скорости обработки материалов
        • Совместимость Bosch GSR 12V-35 0.601.9H8.002 с аккумуляторами 10.8 и 12 В
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
        • Кейс для удобства хранения и транспортировки