Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-35 06019H8002

Преимущества

Удобный подвес инструмента

Система защиты аккумулятора

Легкий вес для неутомительной работы

Обрезиненная рукоять для надежного захвата

Быстрозажимной патрон для легкой смены оснастки

Идеальное соотношение производительности и компактности

Увеличение срока службы благодаря бесщеточному двигателю

Отключение двигателя при перегрузке, перегрева или блокировке

Оптимальная передача мощности и снижение износа за счет цельнометаллического редуктора

Оптимизированный крутящий момент для завинчивания шурупов и скорости сверления

Наилучшие результаты благодаря предварительно выбранной скорости для задач, требующих определенной скорости обработки материалов

Совместимость Bosch GSR 12V-35 0.601.9H8.002 с аккумуляторами 10.8 и 12 В

Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда

Кейс для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторный бесщеточный шуруповерт Bosch GSR 12V-35 0.601.9H8.002 используется при отделочных, ремонтных и строительных работах. Компактный размер корпуса обеспечивает удобство в труднодоступных местах. В комплект входят два аккумулятора. Надежный бесщеточный двигатель гарантирует высокую производительность. Функция реверса облегчает извлечение заклинившего сверла из материала. Встроенная подсветка оптимально освещает рабочее пространство.