Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-35 06019H8002
Арт. О00000034297
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|35
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторный бесщеточный шуруповерт Bosch GSR 12V-35 0.601.9H8.002 используется при отделочных, ремонтных и строительных работах. Компактный размер корпуса обеспечивает удобство в труднодоступных местах. В комплект входят два аккумулятора. Надежный бесщеточный двигатель гарантирует высокую производительность. Функция реверса облегчает извлечение заклинившего сверла из материала. Встроенная подсветка оптимально освещает рабочее пространство.
Преимущества
- Удобный подвес инструмента
- Система защиты аккумулятора
- Легкий вес для неутомительной работы
- Обрезиненная рукоять для надежного захвата
- Быстрозажимной патрон для легкой смены оснастки
- Идеальное соотношение производительности и компактности
- Увеличение срока службы благодаря бесщеточному двигателю
- Отключение двигателя при перегрузке, перегрева или блокировке
- Оптимальная передача мощности и снижение износа за счет цельнометаллического редуктора
- Оптимизированный крутящий момент для завинчивания шурупов и скорости сверления
- Наилучшие результаты благодаря предварительно выбранной скорости для задач, требующих определенной скорости обработки материалов
- Совместимость Bosch GSR 12V-35 0.601.9H8.002 с аккумуляторами 10.8 и 12 В
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
- Кейс для удобства хранения и транспортировки