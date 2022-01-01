Пильный диск Makita А-81789 (210х1.9х30 мм; 48Т)

Диск пильный Makita А-81789 с твердосплавными зубьями, приваренными к стальной основе, выпускается специально для использования с дисковой электропилой. Насадка демонстрирует высокую производительность при работе по заготовкам из цельной древесины, древесным столярным плитам. Она сочетает высокую скорость пиления и возможность создания чистого реза в материале, не требуя при этом высокой мощности электроинструмента. За счет компенсационных прорезей диск отличается пониженным уровнем вибраций и шума в процессе пиления. Оптимальный диаметр диска позволяет использовать его наиболее эффективно.