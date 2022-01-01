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Пильный диск Makita А-81789 (210х1.9х30 мм; 48Т)
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Пильные диски по дереву
    Пильный диск Makita А-81789 (210х1.9х30 мм; 48Т)
    Арт. 9010202343
    Пильный диск Makita А-81789 (210х1.9х30 мм; 48Т)

      Пильный диск Makita А-81789 (210х1.9х30 мм; 48Т)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010202343

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск пильный Makita А-81789 с твердосплавными зубьями, приваренными к стальной основе, выпускается специально для использования с дисковой электропилой. Насадка демонстрирует высокую производительность при работе по заготовкам из цельной древесины, древесным столярным плитам. Она сочетает высокую скорость пиления и возможность создания чистого реза в материале, не требуя при этом высокой мощности электроинструмента. За счет компенсационных прорезей диск отличается пониженным уровнем вибраций и шума в процессе пиления. Оптимальный диаметр диска позволяет использовать его наиболее эффективно. 