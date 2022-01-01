Пильный диск Makita А-81789 (210х1.9х30 мм; 48Т)
Арт. 9010202343
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Диск пильный Makita А-81789 с твердосплавными зубьями, приваренными к стальной основе, выпускается специально для использования с дисковой электропилой. Насадка демонстрирует высокую производительность при работе по заготовкам из цельной древесины, древесным столярным плитам. Она сочетает высокую скорость пиления и возможность создания чистого реза в материале, не требуя при этом высокой мощности электроинструмента. За счет компенсационных прорезей диск отличается пониженным уровнем вибраций и шума в процессе пиления. Оптимальный диаметр диска позволяет использовать его наиболее эффективно.