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Циркулярная пила Makita 5903R
4.8
6
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Makita 5903R
    Арт. Х145108
    4.8
    6
    Циркулярная пила Makita 5903R
    Циркулярная пила Makita 5903R
    Циркулярная пила Makita 5903R
    Циркулярная пила Makita 5903R
    Циркулярная пила Makita 5903R
    Циркулярная пила Makita 5903R
      Циркулярная пила Makita 5903R
      Циркулярная пила Makita 5903R
      Циркулярная пила Makita 5903R
      Циркулярная пила Makita 5903R
      Циркулярная пила Makita 5903R
      Циркулярная пила Makita 5903R

      Циркулярная пила Makita 5903R

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х145108
      4.8
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Япония
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркулярная пила Makita 5903R применяется для пиления заготовок из древесины, толщиной до 85 мм, под различными углами. Глубина и угол распила быстро и легко регулируются. Для безопасности пользователя инструмент оснащен защитой от непреднамеренного пуска. Двойная изоляция позволяет подключать инструмент к незаземленной розетке.

        Преимущества

        • Фиксация вала при замене диска
        • Двойная защитная изоляция
        • Защита от случайного запуска
        • Тормоз двигателя
        • Плавный пуск
        • Расклинивающий нож - для предотвращения заклинивания диска во время работы
        • Эффективная система пылеудаления с функцией подключения пылесоса
        • Может работать с направляющей (для соединения с ней необходимо приобрести адаптер 192506-3)