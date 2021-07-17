Циркулярная пила Makita 5903R
Арт. Х145108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|Япония
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|2.5
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- Циркулярная пила Makita 5903R применяется для пиления заготовок из древесины, толщиной до 85 мм, под различными углами. Глубина и угол распила быстро и легко регулируются. Для безопасности пользователя инструмент оснащен защитой от непреднамеренного пуска. Двойная изоляция позволяет подключать инструмент к незаземленной розетке.
Преимущества
- Фиксация вала при замене диска
- Двойная защитная изоляция
- Защита от случайного запуска
- Тормоз двигателя
- Плавный пуск
- Расклинивающий нож - для предотвращения заклинивания диска во время работы
- Эффективная система пылеудаления с функцией подключения пылесоса
- Может работать с направляющей (для соединения с ней необходимо приобрести адаптер 192506-3)