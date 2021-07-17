Преимущества

Фиксация вала при замене диска

Двойная защитная изоляция

Защита от случайного запуска

Тормоз двигателя

Плавный пуск

Расклинивающий нож - для предотвращения заклинивания диска во время работы

Эффективная система пылеудаления с функцией подключения пылесоса

Может работать с направляющей (для соединения с ней необходимо приобрести адаптер 192506-3)

Циркулярная пила Makita 5903R применяется для пиления заготовок из древесины, толщиной до 85 мм, под различными углами. Глубина и угол распила быстро и легко регулируются. Для безопасности пользователя инструмент оснащен защитой от непреднамеренного пуска. Двойная изоляция позволяет подключать инструмент к незаземленной розетке.