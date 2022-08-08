Дисковая пила Sturm CS 50210
Арт. Х145111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина кабеля, м
|2
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Мощность, Вт
|1800
Циркулярная пила Sturm CS50210 - мощный и надежный инструмент для прямых пропилов изделий из дерева и пластика. Оснащена электродвигателем мощностью 1800 Вт и пильным диском диаметром 210 мм. Скорость вращения на холостом ходу 4000 об/мин. В пиле предусмотрены регулировка глубины и угла пропила, максимальная глубина пропила под углом 90 - 70 мм, под углом 45 - 50 мм. Запуск мощного двигателя обеспечивается устройством плавного пуска, что позволяет существенно снизить ударные нагрузки на электродвигатель и питающую сеть.
Преимущества
- Пила для работ в столярных мастерских и на стройплощадках
- Мощный и надежный двигатель
- Регулируемые угол наклона и глубина пропила
- Защита от случайного включения
- Регулируемый защитный кожух
- Внешний фланец