Дисковая пила Sturm CS 50210

Циркулярная пила Sturm CS50210 - мощный и надежный инструмент для прямых пропилов изделий из дерева и пластика. Оснащена электродвигателем мощностью 1800 Вт и пильным диском диаметром 210 мм. Скорость вращения на холостом ходу 4000 об/мин. В пиле предусмотрены регулировка глубины и угла пропила, максимальная глубина пропила под углом 90 - 70 мм, под углом 45 - 50 мм. Запуск мощного двигателя обеспечивается устройством плавного пуска, что позволяет существенно снизить ударные нагрузки на электродвигатель и питающую сеть.

Преимущества