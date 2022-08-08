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Дисковая пила Sturm CS 50210
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Sturm CS 50210
    Арт. Х145111
    5.0
    1
    Дисковая пила Sturm CS 50210
    Дисковая пила Sturm CS 50210
    Дисковая пила Sturm CS 50210
      Дисковая пила Sturm CS 50210
      Дисковая пила Sturm CS 50210
      Дисковая пила Sturm CS 50210

      Дисковая пила Sturm CS 50210

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х145111
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина кабеля, м
      		2
      Мощность, Вт
      		1800
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Циркулярная пила Sturm CS50210 - мощный и надежный инструмент для прямых пропилов изделий из дерева и пластика. Оснащена электродвигателем мощностью 1800 Вт и пильным диском диаметром 210 мм. Скорость вращения на холостом ходу 4000 об/мин. В пиле предусмотрены регулировка глубины и угла пропила, максимальная глубина пропила под углом 90 - 70 мм, под углом 45 - 50 мм. Запуск мощного двигателя обеспечивается устройством плавного пуска,  что позволяет существенно снизить ударные нагрузки на электродвигатель и питающую сеть.

        Преимущества

        • Пила для работ в столярных мастерских и на стройплощадках
        • Мощный и надежный двигатель
        • Регулируемые угол наклона и глубина пропила
        • Защита от случайного включения
        • Регулируемый защитный кожух
        • Внешний фланец