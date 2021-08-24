Циркулярная пила Sturm CS50161
Арт. 77777Х14567
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Напряжение сети, В
|220
|
Длина кабеля, м
|2
- Циркулярная пила Sturm CS50161 - это электроинструмент бытового класса с двигателем мощностью 1300 Вт, сконструированный специально для выполнения продольных и поперечных пропилов. Для удобного выполнения точных пропилов, инструмент оснащен параллельной направляющей.
Преимущества
- Металлическое основание придает конструкции прочность
- Удобная форма регуляторов наклона платформы
- Основная рукоятка с мягкими накладками - для комфортной работы и лучшего захвата инструмента
- Регулировка глубины пропила для оптимизации режима работы
- Расклинивающий нож для большей безопасности
- Широкая клавиша пуска - для простоты управления работой пилы