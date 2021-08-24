Преимущества

Металлическое основание придает конструкции прочность

Удобная форма регуляторов наклона платформы

Основная рукоятка с мягкими накладками - для комфортной работы и лучшего захвата инструмента

Регулировка глубины пропила для оптимизации режима работы

Расклинивающий нож для большей безопасности

Широкая клавиша пуска - для простоты управления работой пилы

Циркулярная пила Sturm CS50161 - это электроинструмент бытового класса с двигателем мощностью 1300 Вт, сконструированный специально для выполнения продольных и поперечных пропилов. Для удобного выполнения точных пропилов, инструмент оснащен параллельной направляющей.