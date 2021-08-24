Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Циркулярная пила Sturm CS50161
2.9
7
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Sturm CS50161
    Арт. 77777Х14567
    2.9
    7
    Циркулярная пила Sturm CS50161
    Циркулярная пила Sturm CS50161
    Циркулярная пила Sturm CS50161
    Циркулярная пила Sturm CS50161
    Циркулярная пила Sturm CS50161
    Циркулярная пила Sturm CS50161
    Циркулярная пила Sturm CS50161
    Циркулярная пила Sturm CS50161
      Циркулярная пила Sturm CS50161
      Циркулярная пила Sturm CS50161
      Циркулярная пила Sturm CS50161
      Циркулярная пила Sturm CS50161
      Циркулярная пила Sturm CS50161
      Циркулярная пила Sturm CS50161
      Циркулярная пила Sturm CS50161
      Циркулярная пила Sturm CS50161

      Циркулярная пила Sturm CS50161

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х14567
      2.9
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Циркулярная пила Sturm CS50161 - это электроинструмент бытового класса с двигателем мощностью 1300 Вт, сконструированный специально для выполнения продольных и поперечных пропилов. Для удобного выполнения точных пропилов, инструмент оснащен параллельной направляющей.

        Преимущества

        • Металлическое основание придает конструкции прочность
        • Удобная форма регуляторов наклона платформы
        • Основная рукоятка с мягкими накладками - для комфортной работы и лучшего захвата инструмента
        • Регулировка глубины пропила для оптимизации режима работы
        • Расклинивающий нож для большей безопасности
        • Широкая клавиша пуска - для простоты управления работой пилы