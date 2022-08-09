Дисковая пила Sturm CS 50235P
Арт. Х145112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|2000
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Вес, кг
|9.5
Циркулярная пила STURM CS50235P предназначена для создания длинных и ровных продольных пропилов в древесине. Используется в строительных работах. Рассчитана на длительное и частое использование. Мощность такой пилы 2000 Вт, глубина реза - 8.4 см.
Преимущества
- Ограничение глубины резания
- Прочная алюминиевая подошва
- Наличие блокировки незапланированного пуска
- Блокировка шпинделя обеспечивает безопасную замену диска