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Дисковая пила Sturm CS 50235P
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Sturm CS 50235P
    Арт. Х145112
    5.0
    1
    Дисковая пила Sturm CS 50235P

      Дисковая пила Sturm CS 50235P

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х145112
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		2000
      Вес, кг
      		9.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Циркулярная пила STURM CS50235P предназначена для создания длинных и ровных продольных пропилов в древесине. Используется в строительных работах. Рассчитана на длительное и частое использование. Мощность такой пилы 2000 Вт, глубина реза - 8.4 см.

        Преимущества

        • Ограничение глубины резания
        • Прочная алюминиевая подошва
        • Наличие блокировки незапланированного пуска
        • Блокировка шпинделя обеспечивает безопасную замену диска