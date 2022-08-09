Дисковая пила Sturm CS 50235P

Циркулярная пила STURM CS50235P предназначена для создания длинных и ровных продольных пропилов в древесине. Используется в строительных работах. Рассчитана на длительное и частое использование. Мощность такой пилы 2000 Вт, глубина реза - 8.4 см.

Преимущества