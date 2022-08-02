Преимущества

Удобная обрезиненная рукоятка

Часовое зарядное устройство с индикацией заряда

Мощный аккумулятор на 18 вольт

Две ступени вращения шпинделя: до 400 об/мин на первой скорости и до 1100 об/мин - на второй

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18 ЭР - инструмент, пользующийся популярностью у профессионалов и домашних мастеров. Предназначен для завинчивания саморезов и всевозможных крепежей. Инструмент для работы в тяжелых условиях, долгое время функционирует без дополнительной зарядки. Мощный аккумулятор на 18 вольт дает возможность работать с большими сверлами для стали (до 10мм) и дерева (18мм)