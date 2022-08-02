Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18 ЭР
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18 ЭР
    Арт. Ю00000019892
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18 ЭР

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18 ЭР

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000019892
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		38
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18 ЭР - инструмент, пользующийся популярностью у профессионалов и домашних мастеров. Предназначен для завинчивания саморезов и всевозможных крепежей. Инструмент для работы в тяжелых условиях, долгое время функционирует без дополнительной зарядки. Мощный аккумулятор на 18 вольт дает возможность работать с большими сверлами для стали (до 10мм) и дерева (18мм)

        Преимущества

        • Удобная обрезиненная рукоятка
        • Часовое зарядное устройство с индикацией заряда
        • Мощный аккумулятор на 18 вольт
        • Две ступени вращения шпинделя: до 400 об/мин на первой скорости и до 1100 об/мин - на второй