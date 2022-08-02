Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18 ЭР
Арт. Ю00000019892
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|38
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18 ЭР - инструмент, пользующийся популярностью у профессионалов и домашних мастеров. Предназначен для завинчивания саморезов и всевозможных крепежей. Инструмент для работы в тяжелых условиях, долгое время функционирует без дополнительной зарядки. Мощный аккумулятор на 18 вольт дает возможность работать с большими сверлами для стали (до 10мм) и дерева (18мм)
Преимущества
- Удобная обрезиненная рукоятка
- Часовое зарядное устройство с индикацией заряда
- Мощный аккумулятор на 18 вольт
- Две ступени вращения шпинделя: до 400 об/мин на первой скорости и до 1100 об/мин - на второй