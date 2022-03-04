Преимущества

Двухскоростной планетарный редуктор, обеспечивающий уникальную для инструментов подобного типа скорость вращения шпинделя на второй передаче - 1800 об/мин

21-позиционная муфта регулировки крутящего момента обеспечивает высокую точность работы с крепёжной оснасткой

Колоссальный крутящий момент - 40 Н/м

Выключатель с возможностью плавной регулировки скорости вращения и фиксатором

Ползунковый переключатель реверса (переключатель направления вращения шпинделя инструмента)

Быстрозажимной патрон

Малый вес и компактный размер

Обрезиненный сетевой шнур длиной 2.5 метра - для удобной и безопасной работы

Электрическая дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10 50064 - это электроинструмент для сверления, а также затяжки/ослабления крепежных элементов. Инструмент имеет две скорости работы, регулировка оборотов возможна в пределах каждой скорости. Благодаря быстрозажимному патрону можно быстро и безопасно заменить рабочую оснастку. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева. Учитывая характер выполняемых работ и плотность обрабатываемого материала, можно выбрать одну из 20 позиций крутящего момента или режим сверления. Возможность отворачивания крепежных элементов и легкого выкручивания застрявшего сверла за счет функции реверса. Клавиша пуска фиксируется в положении старт - для продолжительной работы электрической дрелью-шуруповертом Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10 1/8 50064. Выбрать одну из двух скоростей сверления удобно при помощи специального тумблера на корпусе.