Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10 50064
5.0
2
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10 50064
    Арт. 77777Х106275
    5.0
    2
    Дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10 50064
    Дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10 50064
    Дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10 50064
    Дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10 50064
    Дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10 50064
    Дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10 50064
    Дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10 50064
      Дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10 50064
      Дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10 50064
      Дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10 50064
      Дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10 50064
      Дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10 50064
      Дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10 50064
      Дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10 50064

      Дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10 50064

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106275
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		40
      Тип
      		сетевой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Электрическая дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10 50064 - это электроинструмент для сверления, а также затяжки/ослабления крепежных элементов. Инструмент имеет две скорости работы, регулировка оборотов возможна в пределах каждой скорости. Благодаря быстрозажимному патрону можно быстро и безопасно заменить рабочую оснастку. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева. Учитывая характер выполняемых работ и плотность обрабатываемого материала, можно выбрать одну из 20 позиций крутящего момента или режим сверления. Возможность отворачивания крепежных элементов и легкого выкручивания застрявшего сверла за счет функции реверса. Клавиша пуска фиксируется в положении старт - для продолжительной работы электрической дрелью-шуруповертом Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10 1/8 50064. Выбрать одну из двух скоростей сверления удобно при помощи специального тумблера на корпусе.

        Преимущества

        • Двухскоростной планетарный редуктор, обеспечивающий уникальную для инструментов подобного типа скорость вращения шпинделя на второй передаче - 1800 об/мин
        • 21-позиционная муфта регулировки крутящего момента обеспечивает высокую точность работы с крепёжной оснасткой
        • Колоссальный крутящий момент - 40 Н/м
        • Выключатель с возможностью плавной регулировки скорости вращения и фиксатором
        • Ползунковый переключатель реверса (переключатель направления вращения шпинделя инструмента)
        • Быстрозажимной патрон
        • Малый вес и компактный размер
        • Обрезиненный сетевой шнур длиной 2.5 метра - для удобной и безопасной работы