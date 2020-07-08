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Сетевая дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-280ЭР/10 50065
4.6
7
2 199 ₽
2 200 ₽
Сетевые шуруповерты
    Сетевая дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-280ЭР/10 50065
    Арт. 77777Х106278
    4.6
    7
    Сетевая дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-280ЭР/10 50065
    Сетевая дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-280ЭР/10 50065
    Сетевая дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-280ЭР/10 50065
    Сетевая дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-280ЭР/10 50065
    Сетевая дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-280ЭР/10 50065
    Сетевая дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-280ЭР/10 50065
      Сетевая дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-280ЭР/10 50065
      Сетевая дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-280ЭР/10 50065
      Сетевая дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-280ЭР/10 50065
      Сетевая дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-280ЭР/10 50065
      Сетевая дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-280ЭР/10 50065
      Сетевая дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-280ЭР/10 50065

      Сетевая дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-280ЭР/10 50065

      • -1 ₽
      2 199 ₽
      2 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х106278
      4.6
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		14
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -1 ₽
      2 199 ₽
      2 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-280ЭР/10 50065 оснащена быстрозажимным патроном, который обеспечивает простую замену насадки одной рукой, без потери времени. Дрель имеет малый вес и небольшие размеры, пригодна для шуруповертных работ за счет муфты с 20 установками крутящего момента. В зависимости от материала можно выбрать нужное число оборотов для качественного сверления, выключатель позволяет плавно регулировать скорость. Зажим патрона от 0,8 до 10 мм - можно установить самое тонкое сверло.

        Преимущества

        • 21-позиционная муфта регулировки крутящего момента обеспечивает высокую точность работы с крепёжной оснасткой
        • Выключатель с возможностью плавной регулировки скорости вращения и фиксатором
        • Ползунковый переключатель реверса (переключатель направления вращения шпинделя инструмента)
        • Быстрозажимной патрон
        • Малый вес и компактный размер
        • Обрезиненный сетевой шнур длиной 2.5 метра