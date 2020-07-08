Сетевая дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-280ЭР/10 50065

Преимущества

21-позиционная муфта регулировки крутящего момента обеспечивает высокую точность работы с крепёжной оснасткой

Выключатель с возможностью плавной регулировки скорости вращения и фиксатором

Ползунковый переключатель реверса (переключатель направления вращения шпинделя инструмента)

Быстрозажимной патрон

Малый вес и компактный размер

Обрезиненный сетевой шнур длиной 2.5 метра

Дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-280ЭР/10 50065 оснащена быстрозажимным патроном, который обеспечивает простую замену насадки одной рукой, без потери времени. Дрель имеет малый вес и небольшие размеры, пригодна для шуруповертных работ за счет муфты с 20 установками крутящего момента. В зависимости от материала можно выбрать нужное число оборотов для качественного сверления, выключатель позволяет плавно регулировать скорость. Зажим патрона от 0,8 до 10 мм - можно установить самое тонкое сверло.