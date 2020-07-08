Сетевая дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-280ЭР/10 50065
Арт. 77777Х106278
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|14
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
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- Дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-280ЭР/10 50065 оснащена быстрозажимным патроном, который обеспечивает простую замену насадки одной рукой, без потери времени. Дрель имеет малый вес и небольшие размеры, пригодна для шуруповертных работ за счет муфты с 20 установками крутящего момента. В зависимости от материала можно выбрать нужное число оборотов для качественного сверления, выключатель позволяет плавно регулировать скорость. Зажим патрона от 0,8 до 10 мм - можно установить самое тонкое сверло.
Преимущества
- 21-позиционная муфта регулировки крутящего момента обеспечивает высокую точность работы с крепёжной оснасткой
- Выключатель с возможностью плавной регулировки скорости вращения и фиксатором
- Ползунковый переключатель реверса (переключатель направления вращения шпинделя инструмента)
- Быстрозажимной патрон
- Малый вес и компактный размер
- Обрезиненный сетевой шнур длиной 2.5 метра