Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWALE
Арт. Х12713300
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWALE предназначена для сверления небольших отверстий и для закручивания крепежных элементов. Легкий и компактный инструмент с превосходными рабочими характеристиками.
Преимущества
- Идеально подходит для мелких работ по дому
- 16 установок крутящего момента позволяют выбрать актуальный режим работы
- Реверс
- Яркий фонарь в комплекте
- Воздушное охлаждение