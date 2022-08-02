Преимущества

Идеально подходит для мелких работ по дому

16 установок крутящего момента позволяют выбрать актуальный режим работы

Реверс

Яркий фонарь в комплекте

Воздушное охлаждение

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWALE предназначена для сверления небольших отверстий и для закручивания крепежных элементов. Легкий и компактный инструмент с превосходными рабочими характеристиками.