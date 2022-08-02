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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWALE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWALE
    Арт. Х12713300
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWALE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWALE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWALE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWALE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWALE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWALE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWALE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWALE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWALE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWALE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWALE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWALE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWALE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWALE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWALE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWALE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWALE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWALE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWALE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWALE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWALE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12713300
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWALE предназначена для сверления небольших отверстий и для закручивания крепежных элементов. Легкий и компактный инструмент с превосходными рабочими характеристиками.

        Преимущества

        • Идеально подходит для мелких работ по дому
        • 16 установок крутящего момента позволяют выбрать актуальный режим работы
        • Реверс
        • Яркий фонарь в комплекте
        • Воздушное охлаждение