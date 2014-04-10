Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6317DWAE
Арт. Х106129
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|60
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6317 DWAE предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Легкость, компактность и независимость от розетки делают модель необыкновенно удобной в работе. Быстрозажимный патрон экономит время при замене бит.
Преимущества
- Быстрый доступ к щеткам
- Две скорости работы
- Планетарная передача с малым трением
- Воздушное охлаждение
- Электронная регулировка числа оборотов
- Реверс
- Тормоз двигателя