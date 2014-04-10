Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6317DWAE

Преимущества

Быстрый доступ к щеткам

Две скорости работы

Планетарная передача с малым трением

Воздушное охлаждение

Электронная регулировка числа оборотов

Реверс

Тормоз двигателя

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6317 DWAE предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Легкость, компактность и независимость от розетки делают модель необыкновенно удобной в работе. Быстрозажимный патрон экономит время при замене бит.