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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6317DWAE
4.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6317DWAE
    Арт. Х106129
    4.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6317DWAE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6317DWAE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106129
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		60
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6317 DWAE предназначена для сверления отверстий и закручивания  крепежных элементов.  Легкость, компактность и независимость от розетки делают модель необыкновенно удобной в работе. Быстрозажимный патрон экономит время при замене бит.

        Преимущества

        • Быстрый доступ к щеткам
        • Две скорости работы
        • Планетарная передача с малым трением
        • Воздушное охлаждение
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Реверс
        • Тормоз двигателя