Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF454RFE

Преимущества

Мощная аккумуляторная дрель шуруповерт, для выполнения сложных работ

Быстрозажимной патрон для быстрой смены режущего инструмента

Реверс обеспечивает удобство при выполнии работы при выкручивании

Небольшой вес обеспечивает удобство при работе

2-х скоростной редуктор на металлических шестернях

Электронная регулировка числа оборотов

Быстрозажимной патрон для замены биты одной рукой

Аккумуляторная дрель шуруповерт Makita BDF 454 RFE предназначена для выполнения сложных работ по закручивания крепежных элементов и сверлению отверстий. Быстрозажимной патрон обеспечивает легкую замену принадлежностей одной рукой. Функция реверса позволяет легко выкручивать крепежи. На корпусе есть много резиновых вставок, которые снижают уровень вибрации и увеличивают прочность инструмента.