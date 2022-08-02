Дрель аккумуляторная Makita DF333DWYE4

Преимущества

Быстрозажимной патрон Makita DF333DWYE4 - для простой смены оснастки

Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы

Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении

Удобная обрезиненная рукоятка - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWYE4 подходит для сверления отверстий и монтажа оснастки. Мощный светодиод позволяет работать в темных условиях и увеличивает точность выполняемых действий. Возможность работы с разными материалами осуществляется благодаря двум скоростям. Кейс в комплекте защищает набор от ударов при транспортировке и упрощает процесс хранения.