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Дрель аккумуляторная Makita DF333DWYE4
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Дрель аккумуляторная Makita DF333DWYE4
    Арт. О00000039136
    5.0
    1
    Дрель аккумуляторная Makita DF333DWYE4
    Дрель аккумуляторная Makita DF333DWYE4
    Дрель аккумуляторная Makita DF333DWYE4
    Дрель аккумуляторная Makita DF333DWYE4
    Дрель аккумуляторная Makita DF333DWYE4
    Дрель аккумуляторная Makita DF333DWYE4
    Дрель аккумуляторная Makita DF333DWYE4
    Дрель аккумуляторная Makita DF333DWYE4
    Дрель аккумуляторная Makita DF333DWYE4
    Дрель аккумуляторная Makita DF333DWYE4
      Дрель аккумуляторная Makita DF333DWYE4
      Дрель аккумуляторная Makita DF333DWYE4
      Дрель аккумуляторная Makita DF333DWYE4
      Дрель аккумуляторная Makita DF333DWYE4
      Дрель аккумуляторная Makita DF333DWYE4
      Дрель аккумуляторная Makita DF333DWYE4
      Дрель аккумуляторная Makita DF333DWYE4
      Дрель аккумуляторная Makita DF333DWYE4
      Дрель аккумуляторная Makita DF333DWYE4
      Дрель аккумуляторная Makita DF333DWYE4

      Дрель аккумуляторная Makita DF333DWYE4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000039136
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWYE4 подходит для сверления отверстий и монтажа оснастки. Мощный светодиод позволяет работать в темных условиях и увеличивает точность выполняемых действий. Возможность работы с разными материалами осуществляется благодаря двум скоростям. Кейс в комплекте защищает набор от ударов при транспортировке и упрощает процесс хранения.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон Makita DF333DWYE4 - для простой смены оснастки
        • Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
        • Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Удобная обрезиненная рукоятка - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости