Дрель аккумуляторная Makita DF333DWYE4
Арт. О00000039136
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWYE4 подходит для сверления отверстий и монтажа оснастки. Мощный светодиод позволяет работать в темных условиях и увеличивает точность выполняемых действий. Возможность работы с разными материалами осуществляется благодаря двум скоростям. Кейс в комплекте защищает набор от ударов при транспортировке и упрощает процесс хранения.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон Makita DF333DWYE4 - для простой смены оснастки
- Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
- Удобная обрезиненная рукоятка - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости